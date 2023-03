Cum arată și cu ce se ocupă Thylane Blondeau, „cel mai frumos copil din lume”. Cum a apărut la Fashion Week, în Milano

Thylane Blondeau a devenit încă din copilărie o celebritate. Când a împlinit vârsta de șase ani, copilul fostului fotbalist Patrick Blondeau, a primit titulatura de „cel mai frumos copil din lume”. Ea a captat atenția tuturor datorită ochilor albaștri incredibil de mari și a părului cârlionțat. Thylane a stârnit o adevărată controversă în lume, când, la vârsta de zece ani a realizat un pictorial considerat inadecvat din cauza hainelor și machiajului pe care îl purta.

„Cel mai frumos copil din lume” împlinește 22 de ani anul acesta. Ce mai face și cum arată

Fata de origine franțuzaoaică a crescut și iată că peste o lună va împlini 22 de ani. Thylane Blondeau este model și se bucură în continuare de popularitate. În 2018, ea a primit primul loc în clasamentul celor mai frumoase 100 de fețe din lume, scrie The Sun.

Modelul este activă în mediul onlie, având o bază activă de peste 5,3 milioane de fani și are propria linie de haine. Când a fost întrebată despre numărul mare de fani pe rețelele de socializare în urmă cu câțiva ani, Thylane a spus: „Știi, asta nu mă afectează în niciun fel. Sunt încă tânără, sunt mulțumită. Și încerc să fac totul pentru „thylanerii” mei”.

Născută în 2001, în Aix-en-Provence, în Franța, Thylane fost comparată adesea cu Brigitte Bardot, care a apărut în revista Elle la vârsta de 15 de ani. Ulterior, Thylane a devenit cel mai tânăr model care a apărut pe coperta unei reviste, după ce a pozat pentru Vogue la vârsta de 11 ani.

De la celebra apariție în Vogue, vedeta a început să aibă colaborări cu mari case de modă, pritre care se numără Dolce & Gabbana și L'Oreal. Ea și-a creat propriul brand de haine în 2018 și l-a denumit Heaven May.

Thylane Blondeau, apariție sexy la Milan Fashion Week 2023. Ce ținută a purtat

Recent, Thylane Blondeau a avut o apariție de excepție la Săptămâna Modei de la Milano, acolo unde și-a arătat calitățile de model. Bruneta uimitoare defilat pentru casa de modă Diesel și a purtat un ansamblu îndrăzneț dintr-una dintre cele mai noi colecții.

Modelul a purtat un top scurt în partea de sus și o fustă lungă din denim care lasă la vedere o mare parte din picioare, printr-o dantelă albă. Ținuta a fost accesorizată cu o brățară de argint și un clutch argintiu. În picioare, modelul a purtat o pereche de cizme cu dungi albastre.

Thylane Blondeau a dispărut o perioadă de pe podium după ce a aflat că se confruntă cu o serie de probeleme de sănătate. Veeta și-a ținut a curent fanii din mediul online și a postat mai multe fotografii de pe patul de spital, explicând că a suferit mai multe operații pentru a îndepărta niște chisturi ovariene, notează Daily Mail.

„Am avut această întâlnire cu un medic uimitor (Olivier Kadoch). Care a văzut direct că am o stridă de 5,6 cm care îmi atingea ovarul, așa că m-a trimis să fac o RMN și la o oră după asta, doctorul m-a sunat și mi-a cerut să merg direct la spital pentru a face o operație de urgență. Astăzi mă simt în sfârșit mai bine, mă simt în sfârșit liberă, chiar am crezut că sunt nebună pentru că mă plâng de stomacul meu de atât de mult timp. Mă bucur că nu am renunțat niciodată. Din această experiență am învățat că atunci când corpul te doare, nu-l lăsa să alunece și să ai grijă de el, trebuie să vezi diferiți medici până când unii dintre ei găsesc problema și o vindecă. Orice durere, chiar și cea mai mică, poate ascunde ceva mult mai important”, a spus ea la vremea aceea, potrivit aceleași surse citate mai sus.

Thylane a continuat să-i mulțumească doctorului ei „care i-a salvat”, precum și mamei sale pentru că a călătorit din sudul Franței pentru a fi cu ea.

