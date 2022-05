Cum arată sosia Vulpiței. Videoclipurile sale au ajuns celebre pe Internet: „Sora geamănă a Vulpiței”

Corina a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a publicat pe contul de TikTok un videoclip în care dansează pe piesa Veronicăi. Internauții au rămas înmărmuriți când au văzut cât de mare este asemănarea dintre ea și soția lui Viorel Stegaru.

Postarea fetei a generat o mulțime de reacții neașteptate din partea oamenilor din mediul online, care și-au dat cu greu seama că în filmuleț nu este Vulpița Vernoica, ci o „sosie” a acesteia.

Cum arată sosia Vulpiței Veronica

Tânăra este foarte activă pe rețelele sociale, locul în care publică des videoclipuri cu ea, însă până acum nimeni nu a remarcat asemănarea dintre ea și soția lui Viorel Stegaru.

Pe data de 26 aprilie 2022, Corina a făcut furori cu un filmuleț care a ajuns celebru pe platforma TikTok. Urmăritorilor săi nu le-a venit să creadă cât de bine seamănă cu Vulpița Veronica în clipul respectiv, însă atitudinea și mișcările au dat-o de gol.

Postarea a generat 52 de mii de like-uri și o mulțime de mesaje din partea celor care utilizează platforma TikTok.

„Eu am crezut că-i Vulpița, am intrat să citesc comentariile 😅😅”, „Ce asemănare😳, am crezut că e Vulpița”, „Eu care am crezut că e Vulpița și că a învățat să danseze 😅🥰”, „Putem zice că ești sosia Vulpiței, dar mai drăguță” sau „Sora geamănă a Vulpiței😅”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să evidențieze asemănarea dintre Corina și Vulpița Veronica.

Vulpița Veronica are o familie frumoasă la Blăgești

După ce a stat o perioadă lungă în luminile reflectoarelor, Vulpița Veronica a decis să se retragă alături de Viorel Stegaru la Blăgești pentru a avea grijă de fiica și fiul lor. La cei 23 de ani, tânăra are o familie frumoasă și este o mamă împlinită.

Vulpița Veronica și Viorel Stegaru au devenit cunoscuți în urma aparițiilor sale din cadrul emisiunii Acess Direct, unde au venit pentru a demonstra că zvonurile despre infidelitatea tinerei ar fi false.

