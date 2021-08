Cum arată soția lui Mugur Mihăiescu în costum de baie. Rodica Mihăiescu este o prezență discretă

Mugur și Rodica Mihăiescu au petrecut vacanța la mare, iar acest emomente de relaxare nu au rămas neimortalizate. Actorul a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare alături de soția sa. În imagine se observă cum Rodica Mihăiescu poartă un costum de baie negru, întreg, cu pălărie și ochelari de soare.

Peste 8000 de fani au apreciat fotografia de cuplu.

Cum și-a cunoscut Mugur Mihăiescu soția

Rodica Mihăiescu, în vârstă de 52 de ani, este o prezență discretă în spațiul public. Într-un interviu pentru Acces Direct Mugur Mihăiescu a recunoscut că a întâlnit-o pe soția lui în liceu, iar câțiva ani mai târziu au decis să se căsătorească, având în vedere că viața îi ținea împreună.

„Eram colegi de liceu. E mai mica decât mine cu 2 ani. Întâmplător am dat la aceeași facultate. Ne știam din liceu, ne cunoștam atât de bine. Mă surprind eși acum, într-un mod plăcut. Știam ce ne poate capul unul altuia, după ani în care am interacționat unul cu altul și am frecventat aceleași cercuri. Am zis hai să încercăm.

Ce spune Mugur Mihăiescu despre fenomenul Vacanța Mare

În cadrul aceluiași interviu, Mugur Mihăiescu Când a mărturisit că avea 22 de ani când a început proiectul care ava să-l facă celebru și nu-și imagina că show-urile lor vor deveni atât de îndrăgite de public.

“Nevoia te învață”, explică Mugur, când vorbește despre experiența de la Vacanța Mare.

Artistului nu îi venea să creadă cât de repede de vindeau biletele la spectacole, în câteva ore.

“Înseamnă că eram buni pe ceea ce făceam”, mai mărturisește Mugur.

Mugur Mihăiescu și Radu Pietreanu scriau împreună textele și mai jucau cu alți doi colegi.

Ei au semnat un contract cu un post de televiziune și au devenit astfel și mai cunoscuți cu programul lor din Ministerul Comediei.

Initial, fiind din Craiova, Mugur a stat în gazdă în Drumul Taberei și apoi și-a cumpărat apartament în Capitală pentru că avea multe proiecte. În anul 2004 Mugur Mihăiescu a construit casa în care stă acum.

Despre personajele care au făcut istorie, Mugur povestește că sunt inspirate din realitate. Garcea a fost ideea lui Radu Pietreanu, inspirat după un polițist pe care îl știa din copilărie.

În prezent, una dintre marile sale pasiuni este golful, sport pe care l-a învățat din întâmplare. Acum joacă zilnic golf și îi place foarte mult să și pescuiască. Actorul a fost să pescuiască chiar și în Suedia.

