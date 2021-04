Cum arată sotia lui Nick de la N&D. Sunt împreună de 28 de ani și au o fiică superbă

Nick (Nicolae Marin) și Cătălina Marin sunt împreună de 28 de ani. Și-au început relația pe când erau adolescenți: ea avea 15 ani, iar Nick 16. Artistul în vârstă de 44 de ani și soția acestuia au împreună o fiică superbă, pe nume Andreea Marin. Acum, fiica lui Nicolae și a Cătălinei are 14 ani.

Nick a venit să gătească la Chefi la cuțite, alături de fiica lui. Artistul a povestit cum colegilor de breaslă nu le vine să creadă cât de mult a crescut fiica lui și a Cătălinei.

„Ultima oară când am avut o filmare m-am întâlnit cu Andreea Bănică și se uita ciudat la mine. Și m-a luat de-o parte și m-a întrebat cine e și i-am spus fiică-mea. Mi-a răspuns: <<A, am crezut că ai iubită nouă>>. Faza e că Andreea cunoaște relația mea de 28 d enai pe care o am cu soția”, le-a povestit Nick celor trei chefi.

Nick și Delia făceau furori cu trupa N&D în perioada 1999-2003. Piese precum „Vreau să plâng”, sau „Vino la mine” făceau furori în urmă cu două decenii.

„După perioada N&D m-am apucat de mixat pe la noi și pe afară puțin.Numai că am simțit că nu e locul meu în spatele pupitrului”, a povesit Nick la Chefi la cuțite.

Citește și: Chefi la cuțite, 26 aprilie 2021. Nick din trupa N&D și fiica sa au făcut show delicios! Cum arată Andreea Marin, la 14 ani

Nick și fiica lui au participat la Chefi la cuțite

Stând de vorbă cu Gina Pistol, artistul a dezvăluit faptul că în ultima perioadă a stat, dar în ultimii ani și-a dedicat timpul și energia pentru a produce diferite proiecte muzicale, din genuri diferite.

„În ultimii ani am produs proiecte muzicale, alte genuri față de cele pe le-am făcut cu N&D. Mi-am descoperit abilitățile în vlogging, mi-am luat cameră și m-am apucat de vlog. Nu am un subiect bine definit, de exemplu am început să fac un serial. Nu avem încă un canal împreună, dar uite, e o idee”, a dezvăluit Nick.

Fiica sa a dezvăluit faptul că își dorește să ajungă fotomodel și artistă. Andreea a mărurisit că tatăl ei îi este un prieten foart ebun, însă uneori se enervează prea mult.

„Nick ca tată se comportă ca și cum am fi prieteni. Uneori se cam enervează și mă ceartă. E foarte strict cu lucrurile lui. Se enerevează foarte repede, iar apoi își dă seama că a exagerat”, a povestit Andreea despre tatăl ei.

Fiica lui Nick a obținut șansa de a trce în următoarea etapă de la Chefi la cuțite

„Eu sunt foarte emoționată, am un gol în stomac. Îmi tremură mâinile. S-a declanșat panica! Până acum nu înțelegeam de ce concurenții au atâtea emoții!”, a mărturisit fiica lui Nicolae Marin, zis Nick.