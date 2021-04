Cum arată soția lui Șerban Copoț. Imagine rară cu femeia care l-a cucerit pe artist acum 15 ani

Șerban Copoț a împlint 15 ani de relație și 6 ani de căsnicie cu soția lui, așa că nu a ratat ocazia să -i tranmistă acesteia un mesaj pe rețelele sociale.

„15 ani de cand ne iubim, 6 ani de căsătorie. La mulți ani, turturică! Deşi avem poze mult mai "fashion", asta imi place cel mai mult”, a scris Șerban Copoț în dreptul fotografiei cu soția lui.

Cum arată Roxana, soția lui Șerban Copoț

Peste 7000 de fani au apreciat fotografia lui Șerban Copoț cu soția lui.

Într-un interviu pentru Click! Șerban Copoț mărturisea că cel mai mult apreciază la soța sa „răbdarea, bunul simț ardelenesc și, pot spune cu mâna pe inimă, că este o mamă dedicată total familiei. Și, da, este și frumoasă, deșteaptă și devreme acasă. Și, da, sunt mai norocos decât prevede legea!”.

Șerban Copoț ți soția lui, Roxana, au împreună trei copii. Șerban și Roxana au mers la starea civilă în anul 2015, când băiețelul lor cel mare avea 4 ani.

Cum a început cariera lui Șerban Copoț

Șerban Copoț s-a născut în data de 2 iulie 1981 și mulți îl știu drept Hienă din trupa Animal X, înființată în 1999. Născut la Constanța, acesta mai are trei frați mai mari și este pasionat de navigație, pasiune moștenită din familie. În prezent, Șerban Copoț este co-prezentator al emisiunii „iUmor”, de la Antena 1, alături de Dan Badea. De asemenea, pe acesta l-am putut vedea și în calitate de concurent în sezonul 2 al emisiunii „Asia Express, când a făcut echipă cu celebrul Cosmin Seleși. Înainte de asta, vedeta a făcut senzație în cadrul super show-ului transformărilor „Te cunosc de undeva!”.

Șeban Copoț și-a construit o popularitate și o carieră de succes, iar debutul în lumea showbiz-ului a fost unul de-a dreptul putenric:

„Debutul a fost în ‘99, când ne-am întâlnit la TV Neptun cu băieţii de la 3rei Sud Est. Noi am venit să dansăm, iar Laurenţiu văzând ce succes aveam, trăgeau fetele la noi, dădeam autografe, ne-a întrebat: „Ştie vreunul dintre voi să cânte?“ Eu zic: „Da, binînţeles“. „Păi nu vreţi să vă fac un album?“, „Aaa, nu, nu vrem aşa ceva“. Dar până la urmă aşa a început totul.

A fost surprinzător, noi nu aveam un plan, nici casa de discuri nu a crezut în noi la început. Ei mizau pe Candy. Noi nu filmasem nici clip şi în toamna am făcut Polivalenta, cu 4.000 de oameni afară, adică a fost un şoc total pentru casa de discuri şi pentru toată lumea. Înţelegerea noastră, după ce am făcut câteva concerte, a fost: „bă, dacă ajungem vreodată să facem chestia asta pentru bani, ne lăsăm“. Iar tot ce s-a construit în Animal X s-a construit în jurul prieteniei dintre noi trei. Atâta timp cât ne simţim bine cu ceea ce facem, hai să-i dăm înainte. Tot conceptul, toată dileala a fost a noastră, de la coregrafii, look, felul în care am comunicat, totul a fost al nostru, doar partea de compoziţie a fost a lui Laurenţiu, care a fost un producător excelent. Dar în rest am fost noi şi asta a făcut diferenţa între noi şi alte trupe, poate d-asta am şi avut succesul pe care l-am avut, pentru că eram o reţetă originală din cap până în picioare”, a decalarat Șerban Copoț pentru Adevărul.