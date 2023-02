Cum arată Tatiana Final Boss după ce a pierdut lupta din cușcă cu Ruxandra Ailenei. A început să plângă pe live

Tatiana Final Boss a pierdut meciul din Gala RXF cu Ruxandra Ailenei. Imediat după finalul partidei, în mediul online s-au viralizat o mulțime de imagini din timpul luptei.

Deși a pășit încrezătoare în cușcă și săptămâni bune a susținut că va fi câștigătoare, Tatiana Final Boss, așa cum îi place tinerei să-și spună, a ieșit învinsă și destul de șifonată.

Cum arată Tatiana Final Boss după ce a pierdut lupta din cușcă cu Ruxandra Ailenei

RXF a anunțat, în urmă cu câteva luni, meciul dintre Tatiana Final Boss și Ruxandra Ailenei. Cele două s-au duelat și în social media, vreme bune, lansând fel și fel de cuvinte dure și amenințări. Tatiana a fost foarte vocală și, de fiecare dată când se deschidea acest subiect, ea afirma că va fi seara ei și va câștiga lupta.

Înainte de meci, cele două au răspuns la întrebări și Tatiana chiar a provocat un tânăr să se lupte cu ea într-un alt meci, încrezătoare fiind în propriile forțe.

Din păcate, seara nu s-a terminat bine pentru Tatiana Final Boss, care s-a străduit să se ferească de loviturile în cascadă lansate de rivala sa, Ruxandra.

Meciul a început în forță și cele două și-au împărțit pumni cu nemiluita. Curând, Tatiana a început să obosească, iar Ruxandra a profitat de acest lucru. Nu o dată, prima a fost pusă la pământ de adversară. La final, albitri au ales-o câștigătoare pe Ruxandra, lucru care a enervat-o teribil pe Tatiana.

Ea a încercat să îi aplice un pumn rivalei, chiar dacă meciul se terminase și Ruxana dorea să facă un gest sportiv. La scurt timp, Tatiana a făcut un live pe Tiktok și a plâns.

”M-am bătut pentru sora mea, m-am bătut să îi fac un viitor bun. Nu m-am bătut pentru voi care dați cu hate și atât. M-am bătut pentru sora mea pentru că am fost un copil chinuit. Ea mi-a spus că nu e dezamăgită de mine pentru că am dat ce am putut mai bun, am dat tot din mine. Să-ți iei atâția pumni și să nu cazi, aia înseamnă să fii campion. Nu aia care minte că nu a făcut box, dar ea a făcut. Ăla înseamnă om adevărat. Ăla care a stat în picioare, ăla e cel mai șmecher. Nu a vrut Dumnezeu să câștig, asta a fost soarta. ” a spus Tatiana Final Boss într-un live pe Tiktok.

Tânăra avea mai multe răni pe chip și părea foarte dezamăgită de prestația ei, dar și de reacțiile din mediul online. Pe Instagram, Tatiana chiar a postat o fotografie în care are vânătăi în zona ochilor.

