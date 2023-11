Vica Blochina, în vârstă de 48 de ani, a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului în urmă cu mai multe luni. Intervenția a început să dea deja rezultate, însă ”cea mai cunoscută amantă din România” spune că au apărut și primele probleme. Iată cum arată acum!

Cum arată Vica Blochina, după ce a slăbit zece kilograme în patru luni: „Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată” | Captură Instagram

Fosta balerină s-a supus unei intervenții la stomac, numită „plicatura gastrică”, pentru a scăpa de kilogramele în plus. Procedura a avut loc în vară, iar de atunci a reușit să slăbească zece kilograme. Iată cu ce probleme se confruntă acum!

Cum arată Vica Blochina, după operația la stomac | Foto

Vica Blochina a mărturisit, pe vlogul ei, că după ce a slăbit zece kilograme în patru luni, datorită operației la stomac, se confruntă, acum, cu pielea lăsată. Însă, fosta balerină a luat măsuri imediat și a început să facă o serie de tratamente corporale.

„După ce am slăbit vreo zece kilograme în patru luni de zile, acum am o durere de cap…plus că trebuie să am grijă de pielea mea, deoarece în unele locuri a început să se și lase pielea și vreau să lucrez foarte mult la fermitate. Eu una iubesc tratamentele corporale și faciale la nebunie.”, a spus Vica Blochina pe vloggul ei, citată de Viva.

Vica Blochina: „Mă uram înainte”

De dragul siluetei, Vica Blochina a preferat să țină multe diete drastice în trecut, dar care nu au avut vreun efect până la intervenția la stomac pe care și-a făcut-o în vară.

„Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă. Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă. Mă certam singură (înainte de intervenție – n.r), mă uram. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă, în casă, întorceam capul, pentru că nu mai știam ce să fac. Mă certam foarte mult. Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și trei zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kilogram.”, a mai povestit Vica Blochina, pe canalul ei de YouTube, citată de Viva.

