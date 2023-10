Victor Pițurcă, declarații inedite despre relația cu soția sa, Maria. Ce a recunoscut despre ”aventura” cu Vica Blochina

Victor Pițurcă a fost întotdeauna o persoană discretă cu viața personală. De-a lungul timpului, el s-a dedicat fotbalului, iar soția sa, Maria, a fost cea care a avut grijă de cei doi copii ai lor.

Victor Pițurcă este căsătorit cu Maria de mai bine de 30 de ani și au împreună doi copii, pe Alexandru și Claudia.

De curând, fostul selecționer a vorbit despre familia sa și, în special, despre relația cu soția, amintind și de legătura extraconjugală pe care a avut-o cu Vica Blochina. Iată ce dezvăluiri din intimitate a făcut!

Cum a cunoscut-o Victor Pițurcă pe soția sa, Maria

Invitat în podcastul „Ameritat cu Nasrin”, fostul selecționer a făcut declarații inedite despre soția sa, Maria.

Întrebat cum a reușit să se împartă între viața de familia și cariera în fotbal, Victor Pițurcă a ținut să precizeze cât de norocos se simte, pentru că soția lui a fost cea care a avut grijă întotdeauna de familie:

„Din punctul ăsta de vedere am fost foarte norocos. Așa le spun și copiilor mei, și lui Alex, el deja are probleme. Trebuie să ai noroc. Trebuie să știi ce alegi. Așa s-a întâmplat la mine, am fost mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur, că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 am cunoscut-o. Ne-am cunoscut la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu. Eu am venit la Scornicești (în perioada 1979-1983, el a jucat la FC Olt Scornicești), ea a terminat în momentul acela liceul, a luat la facultate, la Craiova, și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești. A terminat Electrotehnica, iar ultimul an l-a făcut la București.” a spus Victor Pițurcă în podcastul lui Ameri Nasrin, citat de Viva.

Acesta a mai recunoscut că nu a petrecut foarte mult timp cu cei doi copii ai lor, fiind mai tot timpul plecat în cantonamente:

„Foarte greu. Foarte greu. Păi gândiți-vă că eu nu prea am știut cum au crescut copiii. Numai soția mea s-a ocupat. Eu eram numai în cantonamente. Nu știam ce era viața de familie, numai cantonamente, rar veneam. Am fost un tată exigent. Am avut grijă ca cei doi copii ai mei să aibă o educație sănătoasă. Am niște copii liniștiți și cu o educație aleasă.”, a mai adăugat el, potrivit sursei citate mai sus.

Ce a dezvăluit Victor Pițurcă despre relația extraconjugală cu Vica Blochina: „Nu tot ce a spus este adevărat”

Victor Pițurcă a adus în discuție și relația extraconjugală pe care a avut-o cu Vica Blochina și din care a rezultat Edan. Timp de 16 ani, cei doi au fost împreună, iar legătura lor a ieșit la iveală în momentul în care ”cea mai cunoscută amantă din România” i-a cerut bărbatului celebru să îi recunoască copilul.

Deși i-a fost infidel, Maria a ales să îl ierte pe Victor Pițurcă și să meargă mai departe împreună. Mai mult, în prezent, soția lui Victor Pițurcă este cea care are grijă de băiatul acestuia. Fostul selecționer a mai dat de înțeles că dacă ar putea da timpul înapoi, lucrurile ar sta altfel acum:

„Am greşit şi îmi pare enorm de rău! Ştiu cât de mult suferă familia mea şi mai ales soţia. Este foarte greu să gândeşti şi să-ţi găseşti cuvintele în astfel de momente. Dacă aş putea să dau timpul înapoi, prezentul ar fi altfel. Copilul nu trebuie să sufere. Nu fac circ din viaţa mea privată şi nu voi face comentarii în legătura cu asta. Nu tot ce a spus acea doamnă este adevărat. Pentru mine, căsnicia şi familia sunt cele mai importante lucruri din viaţă.”, a fost declarația lui Victor Pițurcă, potrivit sursei citate mai sus.

