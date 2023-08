Vica Blochina și-a surprins formele din cel mai sexy unghi. Cum arată cea mai cunoscută amantă după micșorarea stomacului

Vedeta este aproape de nerecunoscut la două luni de la intervenția la stomac. Iată cum arată Vica Blochina în prezent! Ipostaza sexy pe care a strecurat-o pe internet.

Vica Blochina pare că se subțiază pe zi ce trece de când a apelat, în urmă cu doar două luni, la intervenția numită plicătura gastrică.

Fericită pentru rezultatele pe care le vede zilnic în oglindă, vedeta a ales să își surprindă formele dintr-un unghi extrem de sexy, așa cum a mai făcut-o în trecut atunci când a pozat nud. Iată în ce fel i s-a văzut trupul în oglindă!

Cum s-a pozat Vica Blochina, la două luni după intervenția la stomac | Foto

Vica Blochina se arată extrem de mulțumită de intervenția radicală pe care și-a făcut-o la nivelul stomacului, asta după ce, ani la rând, a urmat mai multe diete și regimuri alimentare stricte, însă nu a reușit să dea jos kilogramele nedorite:

„Nu am putut să-mi mai reglez greutatea de la 25 de ani, de atunci tot țin regimuri încontinuu. Aveam nevoie pentru confortul meu psihic să slăbesc, nu că mi-ar fi zis cineva că sunt grasă, Doamne ferește!”, a povestit Vica Blochina, în exclusivitate pentru Click!.

În urma intervenției numite plicătura gastrică, blondina a reușit să dea jos peste 11 kilograme și nu vrea să se oprească aici, potrivit Libertatea.

Însă, până una alta, Vica Blochina se mândrește cu noul contur pe care îl capătă corpul său, pozându-l din diverse unghiuri, dar și cu diferite ținute ori fără.

Ce a dezvăluit Vica Blochina despre perioada de dinainte de operația la stomac: „Am vrut să mor”

Vica Blochina a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă foarte dificilă înainte de operația la stomac, în care a simțit, de multe ori, că își dorește să moară:

„Am fost foarte supărată pe mine, pe lumea din jurul meu, efectiv mi-a afectat modul de viață și comportamentul față de oameni și față de mine. Am fost foarte nemulțumită, nemulțumirea asta venea 100% din cauza faptului că aveam kilograme în plus. Dacă nu mă văd bine, eu nu mă simt bine. Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă.

Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă. Mă certam singură, mă uram, am ajuns să mă urăsc. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul, pentru că nu mai știam ce să fac. Mă certam foarte mult, îmi ziceam: <<Băi, dar tu nu ești în stare să slăbești.>> Făceam eforturi supranaturale. Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și trei zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kg.

E foarte tristă povestea asta. Mi-e foarte greu să povestesc prin ce am trecut, pentru că efectiv am vrut să mor. Erau momente în care mă trezeam și mă gândeam că viața nu are sens. Pur și simplu eram disperată că nu puteam să slăbesc. Frustrarea asta m-a afectat, încât nici dacă mergeam la preot și vorbeam cu el nu știam încotro să o iau. A fost foarte grea perioada și eu știu că sunt foarte multe persoane care au această problemă, dar nu vor să arate sau să povestească, pentru că dacă ești plinuț ori gras, ești asociat cu lipsa de bun-simț.”, a povestit Vica Blochina pe canalul ei de YouTube, citată de Libertatea.