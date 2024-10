Cum arată viitoarea noră a Emiliei Ghinescu. Ce relație are artista cu Melissa: „Binecuvântată cu soacra mea”

Melissa, iubita lui Andrei, fiul Emiliei Ghinescu, o consideră pe artistă ca pe a doua sa mamă. Iată cum arată!

Emilia Ghinescu se declară o mamă fericită și împlinită. Artista are trei copii, printre care și un băiat pe nume Andrei, de care este tare mândră. Tânărul are 26 de ani, lucrează în domeniul IT și are o iubită cu care mama lui se înțelege de minune.

Citește și: Ce note a luat la BAC fiica Emiliei Ghinescu. Erika a terminat liceul și urmează să se înscrie la o facultate grea

Emilia Ghinescu are o relație apropiată cu Melissa, iubita fiului ei

Andrei, fiul Emiliei Ghinescu, are 26 de ani, iar mama lui spunea că tânărul se gândește deja la momentul în care se va pune la casa lui, mai ales că are o relație serioasă cu iubita sa, Melissa.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi se afișează des împreună în mediul online și au bifat mai multe vacanțe împreună, inclusiv o escapadă cu părinții Melissei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La rândul ei, Emilia Ghinescu are o legătură strânsă cu Melissa, tânăra care îl face pe fiul ei fericit, iar de pe profilul de Instagram al celor două nu lipsesc imaginile împreună, alături de mesaje în care își exprimă dragostea și recunoștința una față de cealaltă.

„O dată binecuvântată cu o mamă minunată, de două binecuvântată cu soacra mea”, a transmis Melissa pe Instagram, în dreptul unei imagini în care apare alături de Emilia Ghinescu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum a răspuns Emilia Ghinescu după ce a fost acuzată că a dat mită pentru ca fiica ei să ia permisul auto. Prima reacție

Cu ce se ocupă copiii Emiliei Ghinescu

Emilia Ghinescu se declară o mamă fericită și împlinită. Din prima căsnicie, cântăreața de muzică populară i-a adus pe lume pe Erika și Andrei, ambii adulți în toată firea și cu planuri mari de viitor.

În ceea ce o privește pe Anastasia, fiica cea mică, artista are numai cuvinte de laudă și a precizat că o va susține indiferent de drumul profesional pe care îl va alege în viață. Mai mult, se pare că fetița îi calcă deja pe urme cântăreței.

Andrei, fiul cel mare al Emiliei Ghinescu, a împlinit recent 26 de ani și se pare că este pasionat de IT, domeniu în care vrea să activeze. La rândul ei, Erika se pregătește intens pentru Facultatea de Medicină, dorindu-și să devină medic estetician.

„Cea mijlocie, Erika, învață pentru Facultatea de Medicină, anul acesta avem examen, este un examen destul de greu, destul de dificil, dar eu am încredere în ea, pentru că este un copil extrem de cuminte și extrem de deștept și inteligent. Merge pe partea de estetică, însă vom vedea ce se va întâmpla în facultate, pentru că, de regulă, în facultate își cam schimbă opțiunile, iar cel mare are 26 de ani și merge pe partea de IT.”, a declarat Emilia Ghinescu, într-un interviu pentru Antena Stars.