Câte clase are Adrian Minune. Manelistul a început să cânte de la vârsta de 6 ani. Mărturisiri din timpul anilor de școală

Adrian Minune, pe numele său real Adrian Simionescu, s-a născut la 24 septembroe 1974 în comuna Ștefăneștii de Jos, din județul Ilfov.

Acesta a fost talentat încă de mic, provenind dintr-o familie de lăutari, cu bunici cunoscuți în lumea muzicii specifice. De-a lungul timpului, acesta și-a schimbat numele în Adrian Copilul Minune, Adi de Vito, dar a rămas la Adrian Minune într-un final.

Câte clase are Adrian Minune și când i-a fost descoperit talentul muzical

Încă de mic, talentul muzical a fost descoperit de către bunicii lui, care la rândul lor lăutari, au văzut în nepot un mare cântăreț.

Acesta se bucură de un succes răsunător atât în țară, cât și în străinătate, iar drumul pe scara evoluției a fost presărat tot cu note muzicale, căci școala a abandonat-o rapid, când și-a dat seama că din talentul lui poate obține bani frumoși.

Mulți s-au întrebat câte clase are Adrian Minune, iar manelistul a oferit răspunsul într-un interviu acordat mai de mult, care a fost difuzat pe mai mult eposturi de televiziune. Acesta a vorbit despre perioada în care era elev la școal Colentina și a reușit să-i impresioneze pe toți, de la copii, până la cadre didactice, când a fost scos în fața clase și a început să cânte.

Avea doar 6 ani și a cântat o melodie grea: „Am ieșit în fata clasei si am cantat o melodie de a lui Tudor Gheorghe, intitulata „Acolo este tara mea”. Am fost aplaudat îndelung de toți colegii mei…Deci la doar 6 anisori sa descoperit ca am aptitudini muzicale”, a spus Adrian Minune.

Din acel moment acesta a fost descoperit și participa la tot felul de activități care îl propulsa.

“Din acel moment am participat la toate activitățile școlare și la Cântarea României ca prim solist. Elevii din clasele 4- 8 mă chemau la toate banchetele. În aceeași perioadă bunicii mei (Niculina și Vasile), care se trag tot din familie de lăutari, mi-au cumparat acordeon și m-au dus la un profesor de muzică Domul Sfântu, iar mai apoi la Domnul Florian", a mai spus manelistul, potrivit spynews.

Când a mai crescut,acesta s-a înscris la Liceul Tehnic Traian, dar a renunțat la studii prin clasa a noua și s-a dus la cântările la care era chemat. De acolo își câștiga banii.

Mai târziu, când a devenit adult în toată firea a început să cânte la evenimente importante, alături de lăutari, până l-a descoperit Dan Bursuc, care i-a fost și impresar. De atunci a avut concerte în toată țara și în străinătate și nu a mai avut timp să se mai ocupe de școală.

