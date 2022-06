Cum este Carmen Iohannis în rolul de dirigintă. Ce spune despre soția președintelui unul dintre elevii ei, care a luat 10 la BAC

În județul Sibiu doar doi elevi au reușit să aibă lucrări fără greșeală și astfel, să ia nota 10 la examenul maturității. Pavel Mihăilescu este unul dintre cei doi elevi de 10 la Bac care a avut-o dirigintă pe nimeni alta decât soția Președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis.

Carmen Iohannis i-a fost dirigita unuia dintre cei doi elevi de 10 la Bac din Sibiu

Pavel Mihăilescu a urmat cursurile Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, profilul Științe ale Naturii Bilingv, engleză, și a avut-o dirigintă pe Carmen Iohannis, potrivit Turnul Sfatului.

Întrebat cum a fost ca însăși soția președintelui țării să îi fie dirigintă, adolescentul a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Carmen Iohannis. Pavel a dezvăluit că aceasta a fost foarte apropiată de elevii și le-a dat mereu sfaturi practice, care să îi pregătească pentru viață.

„Doamna dirigintă ne-a învățat să fim, în primul rând, oameni. Ea ne spunea mereu: faceți ceva ce vă place și ce iubiți, că banii vor veni”, a declarat el pentru sursa citată.

Pavel a dat Bacalaureatul la Limba română, la Matematică și la Anatomie și nu se aștepta să-l ia media cu media 10. Deși a învățat foarte mult pentru examenul maturității, a avut emoții la cea de-a treia probă, la alegere, așa cum a dezvăluit chiar el, pentru publicația menționată anterior.

„Vă spun sincer că nu mă așteptam. Am învățat mult, dar nu mă așteptam la note perfecte. La matematică nu am avut niciun fel de emoții. Chiar dacă subiectele au fost ușoare, pot spune, mândru de mine, că oricât de grele ar fi fost tot aș fi luat această notă”, a mărturisit el.

„La română nu am fost foarte sigur, deși am respectat baremul și am scris cât de bine și cât de frumos am putut și, sincer să fiu, cele mai mari emoții le-am avut la anatomie. Acolo, la subpunctul C, de la ultimul exercițiu a picat fiziologia analizatorului cutanat și în dimineața cu examenul am spus să învăț asta, dar n-am făcut-o și exact asta mi-a picat. Recunosc că m-am blocat puțin când am văzut, dar se pare că m-am descurcat”, a mai adăugat tânărul.

Pavel a mai dezvăluit că acum urmează o perioadă de vacanță în care va merge la bunici și cu prietenii la mare și la munte. Absolventul a luat de curând și carnetul de conducere și își dorește să ajungă student la Cluj, la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică sau la cea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Ce salariu are Carmen Iohannis ca profesoară

Carmen Iohannis este profesoară de limba engleză și, chiar dacă are o situație financiară extrem de bună, nu a renunțat la meseria sa. Soția Președintelui României nu a vrut să plece de la catedra colegiului din Sibiu, nici măcar atunci când soțul său, Klaus Iohannis, a câștigat mandatul de președinte.

Mulți ar fi presupus că noul venit al partenerului său de viață cumulat cu alte venituri ale familiei ar fi fost motivul perfect pentru renunțarea la catedră. Totuși, Carmen Iohannis a ales să își păstreze locul de muncă și să activeze ca și când nimic nu s-ar fi schimbat în viața ei.

În mod surprinzător, salariul primit de Carmen Iohannis nu este unul mare! Soția Președintelui României încasează, anual, suma de 44.816 lei, după 38 de ani de profesorat.

