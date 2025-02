Noua imagine cu Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry, a atras atenția publicului. Cum arată acum micuța

Meghan Markle și Prințul Harry au decis în sfârșit să nu o mai țină pe fiica lor departe de ochii publicului.

Meghan Markle a postat o nouă imagine cu fiica ei, Lilibet

Ducesa de Sussex și Prințul Harry au publicat o nouă imagine cu fiica lor, Lilibet. În noua fotografie, Meghan Markle apare alături de fiica ei, Lilibet, amândouă îmbrăcate în rochii albe, pe o pajiște verde, într-o zi însorită.

Meghan Markle a început să contureze o nouă direcție a carierei sale. Ea pregătește lansarea unei emisiuni culinare pe Netflix, iar recent a început să vândă gem de căpșuni făcut chiar de ea.

Cu ajutorul noului brand, Meghan se pregătește să vândă mai multe produse, nu doar gem. Noul său brand se numește „As Ever”, iar ca primă imagine a folosit chiar o poză în care apare alături de fiica ei, Lilibet.

„Sunt încântată să vă prezint As Ever – un brand pe care l-am creat și în care mi-am pus inima. „Ca întotdeauna” înseamnă „așa cum a fost întotdeauna” sau unii chiar spun „în același mod ca întotdeauna”. Dacă m-ați urmărit de când am creat The Tig, știți cât mă reprezintă acest nume. Acest nou capitol este o extensie a ceea ce a fost întotdeauna limbajul meu de iubire, împletind armonios tot ceea ce prețuiesc - mâncare, grădinărit, distracție, viață atentă și bucurie în fiecare zi. Voi continua să împărtășesc cu voi informații din culise aici, pe măsură ce ne lansăm și abia aștept să vă trimitem multă dragoste…”, a scris Meghan Markle pe Instagram.

Ducesa de Sussex și-a invitat fanii să dea subscribe la newsletterul ei de pe platforma nou lansată. Mesajul cu care își invită urmăritorii pe site este „Rezervă-ți un loc la masă”. Surpriza la care nimeni nu se aștepta este noua imagine cu micuța Lilibet, care acum are 3 ani.

Cu părul ei roșcat, exact ca al tatălui ei, Lilibet pare o fetiță energică și fericită, crescând într-un mediu frumos, înconjurată de grija și iubirea părinților ei. Prima fotografie care a apărut cu micuța a fost când aceasta a împlinit un an, iar de atunci Meghan Markle a preferat să o țină pe fiica ei departe de ochii curioșilor până recent.

Se pare că, deși cei de la palat se îngrijorau că micuța ar putea moșteni culoare pielii mamei sale, ei s-au înșelat. Fiica ducilor de Sussez seamănă mai mult cu tatăl ei, Prințul Harry. Povestea care transmitea voalat unele remarci rasiste venite din partea familiei regale a stârnit pe atunci controverse.

Ne amintim că interviul acordat la Oprah, Meghan Markle a dezvăluit că s-a simțit foarte inconfortabil atâta vreme cât a locuit alături de soțul său la Palatul Buckingham. Ducesa de Sussex a spus adesea că s-a simțit neînțeleasă și chiar criticată pentru culoarea pielii ei.

Aceste dezvăluiri au fost făcute de Ducii de Sussex atât în autobiografia Prințului Harry, cât și în documentarul lor de pe Netflix.

