Cum este Răzvan Fodor în rolul de tată: „Eu sunt un măscărici în viața de zi cu zi și fii-mea se hăhăie foarte tare cu mine”

Răzvan Fodor este un tată extrem de atent și dedicat. De curând, acesta a dezvăluit cât de apropiată este relația dintre el și Diana, fiica lui și a Irinei Fodor. Iată cum este actorul din serialul „Bravo, tată!” în rolul de părinte!

Răzvan și Irina Fodor sunt căsătoriți de mai bine de un deceniu, iar rodul iubirii lor este Diana, în vârstă de 12 ani.

În ultimii ani, actorul din serialul Bravo, tată! și-a consolidat relația cu fata lui. El a petrecut multe momente de calitate alături de adolescentă, cât Irina Fodor a fost plecată din România pentru filmările celui mai dur reality-show din România.

Cum este Răzvan Fodor în rolul de tată: „Eu sunt un măscărici în viața de zi cu zi”

Recent, vedeta de televiziune a vorbit despre relația pe care o are cu fiica sa, dezvăluind că la el acasă este „comediantul de serviciu”. Actorul din serialul Bravo, tată! a mărturisit că ar face orice că să îi aducă zâmbetul pe buze fetei sale.

„Păi eu, ca tată, eu sunt un măscărici în viața de zi cu zi și fii-mea se hăhăie foarte tare cu mine. Și îmi bat capul cu treaba asta, pentru că e important. Hai că mă bag și eu la un joc, un monopoly. Mai vine cumnata mea pe la mine, mai are ea niște fetițe, fii-mea se joacă și mă mai bag și eu. Dar, în rest, cam cu asta umplu programul, sunt comediantul de serviciu, fii-mea se hăhăie teribil și asta e foarte bine. Acum suntem în perioada în care îi sortez filme, are 12 ani. Zic că pot să o las și la filme de 12 plus, dacă pot i le și explic”, a povestit Răzvan Fodor pentru Ciao.ro.

Soțul Irinei Fodor spune că nu s-ar vedea tată de băiat: „Eu nu m-am jucat cu mașini”

Răzvan Fodor a recunoscut că nu s-ar vedea părinte de băiat, deoarece nu se identifică cu acest gen de educație și de joacă.

„Nu știu dacă e o diferență. Important e să fii tată. E un punct important al vieții în care ajungi să fii tată, dar eu cred că mi-a fost scris să fiu tată de fată. Nu mă identific cu genul de educație și de joacă și de interacțiune cu copii băieți. Nu îmi place fotbalul, mașinile doar le conduc, nu m-am jucat cu mașini. Fetițele sunt altceva. E mai simplu. Mi-a fost mai simplu cu fetițele.”, a mărturisit Răzvan Fodor, în cadrul unei emisiuni televizate, citat de o publicație mondenă.