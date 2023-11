Cine îl ajută pe Răzvan Fodor să aibă grijă de fiica lui atunci când Irina Fodor se află la filmările America Express. Ce a spus

Răzvan Fodor a vorbit despre ajutorul pe care îl primește în creșterea fiicei sale atunci când soția lui, Irina Fodor, este plecată la filmările pentru America Express. Prezentatorul TV își spune părerea despre pericolele la care este supusă partenera lui în emisiune.

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai puternice și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Soția prezentatorului TV a stat în umbră mulți ani până a acceptat să o înlocuiască pe Gina Pistol la Chefi la cuțite, atunci când vedeta era însărcinată cu Josephine.

Frumoasa șatenă a devenit rapid îndrăgită de public. Aceasta a impresionat cu zâmbetul său larg și atitudinea pozitivă. Talentul său de prezentatoare i-a adus și mai multe proiecte. Așadar, Irina Fodor a ajuns să prezinte Asia Express, respectiv America Express.

Soția lui Răzvan Fodor este nevoită să plece de acasă câte trei luni pe an pentru filmările celui mai dur reality show din România. Astfel, fiica vedetei rămâne acasă alături de tatăl său care are mare grijă de ea cât lipsește prezentatoarea TV.

În ultimii trei ani, actorul din „Bravo, tată!” și-a consolidat relația de tată-fiica cu Diana. Acesta a petrecut momente de calitate alături de fetița lui cât Irina Fodor a fost plecată din România. Mai mult, acesta o susține pe micuță în ceea ce privește pasiunile sale.

Cine îl ajută pe Răzvan Fodor în creșterea fiicei sale atunci când Irina Fodor se află la filmările pentru America Express

Pentru că are o carieră de succes în televiziune, Răzvan Fodor trebuie să se împartă între viața de familie și meseria lui. Așadar, atunci când trebuie să plece de acasă, iar soția lui este la filmările pentru America Express, prezentatorul este ajutat de mama sa.

„Eu zic că ne descurcăm destul de bine! Sunt deja în al treilea an în care Irina pleacă câte trei luni de acasă, iar în perioada aia se întâmplă să fiu eu mai liniștit și să am timp să o duc la pian, la orele de engleză, să o iau în zilele ploioase de la tenis etc. Mai am ajutor și din partea mamei, atunci când e nevoie, așa că ne descurcăm. La fel și Irina; când sunt eu plecat, se ocupă ea. Astea ne sunt meseriile, nu avem ce să facem. Sunt și aspecte plăcute, și aspecte neplăcute ale meseriilor de a fi oameni de televiziune”, a declarat actorul din „Bravo, tată!”, conform viva.ro.

Răzvan Fodor a vorbit și despre pericolele în care se află soția lui de când cel mai dur reality show din România are traseul prin America de Sud.

„Într-adevăr, show-ul „America/Asia Express este unul de lungă durată și, mai nou, este și periculos, de când cu America de Sud. Pe de altă parte, riscuri sunt peste tot, poți avea o filmare în București și să te trezești cu un ghiveci în cap, la fel de bine. Tocmai de asta, e bine să gândim pozitiv și să fim siguri că există un Dumnezeu care are grijă de noi.”, a mai adăugat prezentatorul TV, potrivit sursei citate mai sus.