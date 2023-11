Răzvan Fodor, imagini de colecție de la începutul carierei. Cum arăta pe vremea când făcea furori cu înfățișarea rebelă

Răzvan Fodor are o carieră longevivă în televiziune. Deși a debutat în muzică, solistul s-a făcut remarcat și ca actor, devenind cunoscut pentru mai multe roluri pe care le-a interpretat.

Răzvan Fodor a debutat, în urmă cu mai bine de 20 de ani, în formația românească de rock Krypton. Ulterior, el s-a afirmat în mai multe proiecte din lumea actoriei, dar și a televiziunii, datorită rolurilor memorabile, dar și al carismei. Iată cum arăta Răzvan Fodor în primele sale apariții publice! Puțini și-l aduc aminte așa.

Citește și: Cine îl ajută pe Răzvan Fodor să aibă grijă de fiica lui atunci când Irina Fodor se află la filmările America Express. Ce a spus

Cum arăta Răzvan Fodor în tinerețe

Răzvan Fodor avea 25 de ani când s-a alăturat trupei Krypton, potrivit Viva. Integrându-se în tendințele vremii, actorul aborda, pe atunci, un look excentric și rebel, completat de multe accesorii. Tot în acea perioadă, Răzvan Fodor a cunoscut-o pe Catrinel Menghia, cu care s-a iubit vreme de doi ani și jumătate.

Ea avea doare 16 ani când forma un cuplu cu vedeta de televiziune. Potrivit zvonurilor de atunci, cei doi ar fi pus punct relației din cauza faptului că Răzvan Fodor era extrem de gelos, însă speculațiile au fost infirmate de fosta sa iubită.

„La şcoală am fost un copil exemplu, nu aveam probleme, în afară de faptul că eram cu Răzvan, nu eram machiată, nu veneam vopsită, eram cea mai neutră fată din toată şcoală. Ne-am despărţit de comun acord, am stat doi ani jumătate. Răzvan nu era gelos, e un super bărbat şi ştiu că are o familie frumoasă acum. Din când în când vorbesc şi cu nevasta lui. Ţinem legătura.”, declara Catrinel Menghia, citată de sursa menționată mai sus.

Răzvan Fodor: „Actoria a fost ca un pat moale în care am căzut după ce am renunțat la actorie”

Răzvan Fodor a luat calea actoriei după despărțirea de trupa Krypton. Debutul în acest domeniu a avut loc în anul 2005, după ce a obținut un rol în telenovela „Păcatele Evei”.

„Am luat un casting, se întâmpla undeva în 2005, atunci am şi încheiat cu formaţia Krypton. Prin august ne-am despărţit fără mare tam-tam, fără vreo supărare şi ranchiună şi am fost chemat la un casting pe care l-am luat. Acela a fost debutul meu: aveam un rol mic şi drăguţ în <<Păcatele Evei>>, un serial care s-a făcut în toamna anului 2005, cu o distribuţie mişto, cu Răzvan Vasilescu, Oana Pellea… Şi m-a atras foarte tare zona asta, pentru că, la vremea aceea, mi se părea că industria cinematografică şi a televiziunii este mai bine pusă la punct decât industria muzicală din acea perioadă. Şi, totodată, a fost şi ca un pat moale în care am căzut după ce am renunţat la activitatea muzicală.”, a spus Răzvan Fodor, potrivit okmagazine.ro, citat de Viva.

Citește și: Cum arată Irina Fodor fără strop de machiaj. Prezentatoarea America Express s-a afișat într-o ipostază naturală