Cum îl alintă Kate Middleton pe Prințul Louis. Fanii Casei Regale au descoperit porecla secreta

Toată lumea îl cunoaște pe mezinul familiei regale sub numele de „Prințul Louis”, însă Kate Middleton îl strigă altfel pe micuț. Cum s-a aflat de porecla pe care o are micuțul care a furat toate privirile la încoronarea bunicului său, Regele Charles.

Kate Middleton, poreclă adorabilă pentru Prințul Louis

La o zi după încoronarea Regelui Charles, Kate Middleton a fost văzută alături de copiii ei la o cabană de cercetași din Slough pentru Big Help Out, scrie The Sun. Ieri a fost a treia zi de festivități organizate în cinstea Regelui Charles al III-lea, iar Kate Middleton și prințul William s-au alăturat activităților de voluntariat.

Alături de ea a fost și Prințul William, care a fost fotografiat în timp ce se afla la cârma unui escavator alături de Prințul George. Charlotte și Louis au stat mai mult în preajma mamei lor care a avut grijă să-i îndemne să participe la cât mai multe activități.

Sursele spun că Prințul și Prințesa vor să-i introducă pe cei trei copii cât mai mult în angajamentele regale publice, însă în stilul lor. Ei au păstrat secret faptul că îi vor duce pe copii la Slough, însă au cerut ca aceștia să fie implicați în mod egali cu restul copiiilor prezenți la această activitate.

Micuțul poznaș voia să se țină de ștrengării și la această activitate. După ce a umplut o roabă cu nisip,micuțul a avut nevoie de ajutorul mamei sale pentru a o împinge. După toate aceste activități, copiii s-au răsfățat cu bezele coapte și în timp ce Kate îl sfătuia pe Louis cum să pună bezeaua rămasă la copt, a fost auzită cum l-a alintat pe micuț.

La un moment dat, copii au ținut bezele în fața focului de tabără organizat, iar Kate Middleton a fost auzită în timp ce îl alinta pe Prințul Louis.

„Pune-l pe foc Lou-bugs!”, a fost auzită șoptind Prințesa Kate la urechea micului prinț.

Cum au reacționat fanii regali când au aflat de poreclele Prințului Louis

Fanii Regali au fost atenți și s-au entuziasmat terbil de porecla primită de Prințul Louis.

„Omg asta e absolut adorabil”, „Lou-bugs? Este atât de dulce!”, „Lou-bugs este atât de drăguț”, au fost câteva dintre comentariile scrise de fani.

Prințul și Prințesa de Wales și-au petrecut timpul liber pentru a ajuta astăzi la cabana din Slough, iar copiii lor și-au luat în serios atribuțiile.

A fost primul angajament oficial al lui Louis, iar copilul de cinci ani a stat răbdător între picioarele prințului William în timp ce acesta conducea excavatorul.

Vorbind cu jurnaliștii, Kate Middleton a dezvăluit cum îl alintă cu Prințul Louis.

„Păpușa mea a ajutat la cărat cu roaba. Bună treabă, gândăcelul Lou!”, a afirmat Kate, potrivit tabloidului britanic Daily Mail.

