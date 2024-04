Cum încearcă Oana Lis să facă rost de bani. Măsura disperată la care a apelat i-a uluit pe internauți:Am probleme mari de rezolvat

Oana Lis i-a surprins pe internauți după ce s-a decis să își vândă lucrurile din casă chiar prin intermediul rețelelor sociale. Iată ce mesaje a transmis după ce a recunoscut că se cofruntă cu probleme serioase.

Oana Lis a decis să recunoască în mod public faptul că problemele pe care le are de rezolvat sunt extrem de mari, motiv pentru care singura soluție la care a putut să recurgă a fost de a-și vinde lucrurile personale pe internet.

Nevoile sunt din ce în ce mai mari în această perioadă, iar pentru a se asigura că se pot descurca, Oana și Viorel Lis se gândesc la cele mai ingenioase variante prin care pot obține bani.

Citește și: Cântăreața transgender Naomy a murit la doar 47 de ani! „Ne vom aminti mereu de istoria LGBT pe care a creat-o în România”

Iată ce a transmis Oana Lis în mediul online!

Cum încearcă Oana Lis să facă rost de bani

Soția lui Viorel Lis a transmis pe contul personal de Facebook că se confruntă cu probleme serioase pe care trebuie să le rezolve și că va face orice va putea pentru a le rezolva. Într-un comentaru, vedea spunea că viața are prioritate, însă nu a oferit mai multe detalii cu privire la ce se întâmplă mai exact în viața sa și a soțului său.

„Am probleme mai mari de rezolvat. Viața are prioritate”, este comentariul pe care Oana Lis l-a scris pe Facebook.

Pentru că nu s-a gândit doar la ea, Oana s-a hotărât să le ceară și părerea și urmăritorilor săi pentru a-și da seama ce ar putea să vândă astfel încât să se asigure că va avea succes.

„Am nevoie să mai vând ceva, să rezolv o situație. Ce ați vrea să cumpărați de la mine? Dați-mi niște idei, please, cu ce să mai vând”, este mesajul transmis de vedetă.

Până în prezent, pe pagina sa de Facebook au fost puse la vânzare câteva haine, câteva genți, o bentiță pentru păr și o cruce.

Citește și: Cu ce avere a rămas Catinca Roman după moartea mamei sale, Mioara Roman. Adevărul despre sumele de bani și datorii

Oana Lis nu vinde pentru prima dată lucruri din casă, anul trecut, vedeta apelând din nou la această soluție prin care a reușit să vândă bunuri din casă precum: obiecte de decor, cărți și icoane.

Atunci Viorel Lis nu a fost neapărat de acord cu ideea, pentru că, spunea ea, era destul de atașat de lucrurile sale.

„Viorel înnebunește când vede că vând din lucruri. Site-urile sunt pline de oameni care își vând lucrurile. Când am fost în spital am văzut că nu ai nevoie de multe lucruri, noi avem multe cărți, icoane. Am zis să mai dau din ele. Acum sunt de sezon, o icoană, un cocoș, e așa suflat (nr. cu aur).

Am acasă multe lucruri, pentru că și din hainele mele… eu nu sunt atașată de lucruri, doar de persoane, Viorel este. Eu am văzut când a murit mătușa mea, a fost o bătaie pe lucrurile ei, ea le-a strâns o viață și că nu iei nimic cu tine, ai nevoie de strictul necesar. Am o grămadă de cărți pe care le-am citit și vreau altele noi. Nu este nicio rușine să vinzi.”, declara Oana Lis la acea vreme la Xtra Night Show.

Citește și: Cum arată apartamentul în care locuiesc Oana și Viorel Lis. Soția fostului primar a vândut mai multe obiecte din casă