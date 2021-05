Cum își menține Elena Ionescu silueta. Micile trucuri la care cântăreața apelează pentru a avea un trup sculptat

Elena Ionescu este o artistă desăvârșită, care face zi de zi pași pe scara evoluției în carieră. Cântăreața atrage atenția tuturor când apare pe micile ecrane, iar de această a dezvăluit tuturor cum reușește să se mențină în formă.

Artista se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară. Aceasta impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale impecabile și dezvăluie care este secretul său.

Cântăreața a mărturisit cum reușește să aibă un trup impecabil. Pe lângă sportul la care nu renunță niciodată, aceasta are grijă și la alimentație: „Mie-mi place sportul în aer liber, așa că din când în când încercăm o astfel de reunine pentru a face sport, dar să și povestim. (…) Hai că au trecut cu bine sărbătorile astea peste noi, nu ne-am îngrășat atât de mult. Am zis că vreau să ne apucăm de alergare, că e prea frumos afară”, spune artista la Antena Stars.

„Nu mai trebuie să ne gândim că dacă transpirăm nu ne răcorim, că ne răcorește instantaneu ploaia. Mi-era dor să merg în parc să alerg, am ceva timp de când m-am mutat și acum că stau în zona asta nu am găsit un parc foarte aproape. Am zis să-mi amintesc de vremurile când alergam în parcul meu drag și nu oricum, cu prietena mea, Carina. Atunci când am ajuns în parc, am găsit un spațiu de făcut antrenament în aer liber și luându-ne la vorbă cu ce ce ne interesa de fapt, pe noi, că ne doream de mult să ne întâlnim și pentru ca să punem la care ziua noaștre de naștere comună, ne-am luat mai mult cu vorba decât cu sportul”, a mai declarat vedeta.

Elena Ionescu, un parcurs efervescent în carieră

Elena Ionescu s-a născut în data de 17 mai 1988 la Caracal, unde a urmat și studiile Colegiului Național „Ioniță Asan”. Aceasta a fost pasionată de muzică încă din copilărie, dar a cunoscut succesul în 2006, când s-a alăturat trupei Mandinga, însă în 2016 a părăsit grupul pentru a-și continua cariera în industria muzicală solo.

În anul 2014, frumoasa brunetă a participat la emisiunea "Te cunosc de undeva!", unde a reușit să impresioneze publicul cu transformările sale spectaculoase și cu talentul său remarcabil de a cânta. Elena Ionescu a evoluat din punct de vedere profesional și acest lucru este evident din toate reușitele sale de până acum.

Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără: "Decembrie de poveste", "Laleyla", "Ce e dragostea?", "Noapte albă", "Al 6-lea simț" și "Sube el volumen". Aceasta a colaborat și cu artiști renumiți, precum Puya, Vescan, Glance și Mihai Chițu.