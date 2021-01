Cum își schimbă fața, Loredana Chivu, în 45 de zile. Chipul blondei va fi cu totul altul. Intervențiile la care apelează

Citește și: Vedete din România înainte și după operații estetice. Ele au recunoscut că au apelat la chirurgia plastică

Blonda mai spune că prețul pentru intervenția care va dura cel mult o oră și jumătate, iar recuperarea între 30 și 40 de zile, va fi minimum 2.500 de euro.

Ce operații estetice are Loredana Chivu

Deși Loredana arată ca o păpușă, aceasta susține că numărul intervenților estetice la care a apelat nu este foarte mare!

În cadrul unei intervenții la Antena Stars, pe care a făcut-o în urmă cu câteva luni, blondina a dat mai multe detalii despre cele mai importante schimbări pe care și le-a făcut. Aceasta susține că operațiile estetice la care a apela sunt: rinoplastia, mărirea buzelor și implantul mamar, liposucție, augumentare fesieră, dar și multiple injectări cu acid hialuronic la nivelul feței.

Cu ce probleme se confruntă Loredana Chivu după ce era să moară pe masa de operație: "Am făcut septicemie!"

Pare că nu duce lipsă de nimic, iar destinațiile exclusiviste sunt etalonul vedetei, însă în spatele vieții perfecte, Loredana Chivu ascunde o traumă profundă legată de o problemă de sănătate care îi macină viața pe zi ce trece: "Aceasta este o parte a vieții mele pe care nu am vrut să o arăt. Am vrut să nu se vadă că îmi este rău!", mărturisește fosta asistentă tv într-un interviu acordat la Antena Stars.

"Mi-am riscat viața, era să mor pe masa de operație"

Loredana Chivu trece prin momente cumplite de mai bine de nouă luni de zile. Viața sa atârnă în mâinile medicilor.

Lucurile au luat o întorsătură neașteptată pentru Loredana Chivu, care în urmă cu două luni, potrivit spuselor sale, era să-și piardă viața pe masa de operație: "Este o problemă de sănătate foarte gravă. S-a ajuns foarte departe! S-a ajuns în punctul în care în momentul de față nu am o soluție, atât de grav este!".

Citește și: Loredana Chivu a spus adevărul despre operațiile estetice pe care le are. Și-a scos sau nu coastele?

Problemele s-au agravat, iar Loredana a trecut printr-un moment de cotitură în viața sa, chiar dacă nu a lăsat să se cunoască acest lucru: "Am făcut septicemie, am avut tensiunea 6, am fost internată șapte zile în spital și era să mor pe masa de operție. A ajuns să fie ceva general în momentul e față. Foarte speriată sunt! Îmi tremură mâna pe microfon, nici măcar nu știu să vorbesc despre asta", spune Loredana cu lacrimi în ochi.

Mai multe detalii despre problemele de sănătate ale Loredanei Chivu >>> AICI