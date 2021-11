Cum mai arată Alina Chivulescu, după ce a devenit o prezență discretă în lumea mondenă. S-a pozat alături de Dana Rogoz

Alina Chivulescu a mers în oraș alături de Dana Rogoz și au depănat amintiri și s-au pus la curent cu toate activitățile pe care le întreprind amândouă. Deși nu mai e atât de prezentă în online și în lumea mondenă, fanii Alinei Chivulescu s-au bucurat să o revadă pe aceasta.

Alina Chivulescu, alături de Dana Rogoz, deși este o prezență discretă. Cum mai arată actrița

Alina Chivulescu a rămas la fel de frumoasă, deși anii au trecut și ea are un băiat în vârstă de 21 de ani. Pare că înaintarea în vârstă nu a afectat-o deloc la nivelul esteticului.

„328/365 Ieri m-am vazut cu Alina, dupa o pauza foarte lunga. De fapt, ultima oara cand ne-am intalnit, am facut pozele pe care le vedeti si am mancat cirese! Asta ca sa intelegeti cat de lunga a fost pauza si cat de dor imi era de ea. Am plimbat-o pe Lia cu caruciorul prin oras, in timp ce dansa a dormit continuu, am baut o cafea buna si am incercat sa ajungem la zi cu povestile din vietile fiecareia. Clar cel mai dragut moment al zilei”, a scris Dana Rogoz în dreptul fotografiilor în care au apărut împreună.

Însă și Alina Chivulescu a avut câte ceva de spus despre prietenia pe care o are cu Dana Rogoz. Iată ce a ascris actrița:

„Pe Dana o știu de când avea jumătate din anii ei de acum😊. E tot ce poți sa admiri la un om: talentată, frumoasă, empatică, o mamaă minunată și mai ales un munte de energie😊. E omul care are darul sa facă pe oricine din preajma ei sa se simtă bine; a fost o bucurie s-o regăsesc după perioada asta”, scrie Alina.

Alina Chivulescu, despre căsnicia cu Dan Chișu din 2018

Alina Chvulescu și Dan Chișu s-au căsătorit în 2018, după câțiva ani în care cei doi și-au testat relația. Actrița și Regizorul de film au o căsnicie frumoasă, ferită de ochii publicului și a curioșilor, iar Alina Chivulescu are doar cuvinte frumoase la adresa soțului ei.

Într-un scurt interviu pentru Antena Stars, Alina Chivulescu a oferit câteva detalii despre căsnicia pe care o are cu fostul partener de viață al Mihaelei Rădulescu.

„Suntem împreună de doi ani nu cred că ne-am pus problema vreodată de ce ne leagă, funcționăm bine”, spunea Alina Chivulescu în urmă cu mai mulți ani la Antena Stars.

Cei doi s-au cunoscut pe platoul de filmare al unui proiect la care au lucrat împreună, în urmă cu peste 10 ani, dar și-au reluat legăturile în anul 2014, când au decis să înceapă o relație. Alina Chivulescu are un băiat din prima căsnicie, în vârstă de 21 de ani pe care îl iubește foarte mult și cu care se pozează cu fiecare ocazie.

