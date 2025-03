Dana Roba, cunoscută pentru aparițiile sale controversate la tv, dar și pentru cariera ca make-up artist, demonstrează că succesul se poate obține prin muncă și perseverență.

După ce a trecut prin momente dramatice în viața personală, make-up artistul și-a construit o carieră de succes și, din punct de vedere financiar, stă excelent. Recent, aceasta a dezvăluit că într-o singură zi a încasat 110 milioane de lei vechi din serviciile oferite.

Cât câștigă Dana Roba din machiaj doar într-o singură zi: „Am școală de machiaj, toate actele în regulă, bat pe casă"

Dana Roba a trecut printr-un coșmar de neimaginat după ce a fost atacată violent de fostul soț. Loviturile puternice primite la nivelul capului au adus-o în pragul morții, iar intervenția chirurgicală de nouă ore i-a salvat viața. Deși cicatricile fizice și sufletești sunt încă prezente, Dana și-a regăsit forța de a merge mai departe și s-a dedicat pasiunii sale: machiajul.

Dana Roba a reușit să își construiască un renume în domeniul machiajului, iar talentul său atrage numeroase cliente. Programările curg neîncetat, iar acest lucru se reflectă și în veniturile sale. Pe lângă faptul că oferă servicii de machiaj, make-up artistul conduce și o școală de machiaj, unde le învață pe pasionatele de beauty secretele acestui domeniu.

„Am școală de machiaj, toate actele în regulă, bat pe casă. Uite, aici am bătut pe casă 110 milioane (n.r. lei vechi) astăzi. Vine ANAF-ul peste mine dacă nu bat pe casă. Corect? Am bătut cât am făcut", a spus Dana Roba într-un videoclip postat pe TikTok.

Make-up artistul subliniază că își desfășoară activitatea legal, declarând toate veniturile pentru a evita problemele cu autoritățile fiscale. „Nu vreau să fiu vizitată de ANAF, de aceea bat pe casă tot ce câștig. Totul este în regulă și nu am nimic de ascuns”, a precizat aceasta, potrivit viva.ro.

Succesul Danei Roba este dovada că, în ciuda obstacolelor, prin muncă și determinare, se poate construi o viață nouă și prosperă. După suferințele îndurate, aceasta se bucură acum de aprecierea clientelor și de un venit substanțial, consolidându-și poziția în industria beauty din România.