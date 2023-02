Cristi Borcea întreține lunar 50 de persoane, deși are 9 copii. Pe cine ajută acesta lună de lună cu bani

Cristi Borcea a fost invitat într-un podcast, unde a discutat deschis despre bani și relația pe care o are cu Valentina Pelinel. Acesta a mărturisit că întreține lunar undeva la 50 de persoane.

Ce spune Cristi Borcea despre gelozie și bani. De ce întreține 50 de persoane lunar acesta

Cristi Borcea nu s-a lăsat intimidat de unele întrebări din cadrul interviului și a vorbit despre bani și dspre ce înseamnă să crească 9 copii cu nevoi diferite.

„Am fost și sunt gelos, normal. În momentul în care iubești, ești gelos. În momentul în care nu iubești, nu ești gelos. Întotdeauna în jurul oamenilor cu bani, oamenilor puternici, 90% din timp sau cu cine ne vedem, mă refer la toți, îți cer câte ceva, asta e problema.

Și am fost obișnuit și sunt obișnuit. Eu nu prea cer pentru că trebuie să dau altora. Nu aș vrea să facă calculele, pentru că ne prinde campionatul viitor, ce înseamnă cheltuielile pentru nouă copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer la șoferi, bone.

Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanent. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața” a spus Cristi Borcea într-un podcast, potrivit ego.ro.

Ce spune Cristi Borcea despre căsnicia cu Valentina Pelinel

Subiectul căsniciei dintre el și Valentina Pelinel nu a fost unul nediscutat, iar acesta a oferit detalii incredibile despre mariajul lor.

„Cel mai important e să fii împăcat cu tine și să ai liniștea pe care o am eu cu Valentina. Să mergi de drag acasă. Am găsit femeia care-mi dă și liniște, și putere, și înțelegere. E cea mai de încredere, cea mai frumoasă și deosebită femeie din lume”, a mai spus Cristi Borcea.

Cristi Borcea a declarat că reușește să adoarmă doar cu ajutorul medicamentelor

Mărturisind în ce măsură l-au afectat anii petrecuți în penitenciar, departe de familie, Borcea a explicat și că a suferit din punct de vedere psihic. Afaceristul a recunoscut că nu mai poate dormi fără medicamente. Acesta a povestit cum împărțea camera cu alte 12 persoane.

„A fost greu. Eu am făcut cel mai mult dintre toți, 5 ani și 6 luni. Asta e. Cea mai de preț este libertatea și sănătatea. Bine că am rămas întreg ca fizic, la cap sigur nu am rămas. M-a afectat din moment ce nu pot să dorm fără medicamente. Și acolo aveam voie să le iau, veneau seara, îți dădeau ce pastilă aveai nevoie, era o strictețe mare. Noi stăteam 12 în cameră. Asta e, au fost vremuri grele. Bine că le-am trecut”, a adăugat afaceristul.

Cristi Borcea, despre sarcina soției lui, Valentina Pelinel

Un moment controversat din viața afaceristului a avut loc în timp ce acesta se afla după gratii. Mai exact, faptul că actuala lui parteneră, Valentina Pelinel, rămăsese pe atunci însărcinată. Deși era căsătorit cu Alina Vidican, care la rândul ei aștepta cel de-al doilea copil cu el, se zvonea că ar fi primit vizite și de la Valentina Pelinel, cea care i-a devenit ulterior soție. Borcea a declarat că el și Valentina Pelinel au apelat însă la fertilizarea în vitro.

„Da, o să spun pentru prima dată că am apelat la fertilizare. Restul speculaţiilor n-au o bază reală, ştiu că au existat multe scenarii atunci. Nu ştiu de ce, pentru mulţi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru că aceasta este o cale de a ne împlini visul”, a declarat afaceristul.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au împreună trei copii, însă fostul acționar de la Dinamo are în total 9 moștenitori, cu femei diferite.

