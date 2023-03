Cât de mult au crescut gemenele Valentinei Pelinel și ale lui Cristi Borcea. Ce le-a transmis mama lor cu ocazia aniversării

Petrecere mare în familia Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea. Gemenele cuplulului și-au sărbătorit ziua de naștere și cum era de așteptat, părinții lor au marcat acestă zi specială și în mediul online. Momentul a fost cu atât mai adorabil cu cât micuțele sunt născute chiar de Mărțișor, în prima zi de primăvară.

Ce mesaj emoționant le-a trimis Valentina Pelinel gemenelor ei de ziua lor de naștere

Pe 1 martie, gemenele lui Cristi Borcea au împlinit 4 ani. Cu siguranță părinții lor au pregătit o petrecere pentru Rania și Indira, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori. Însă, înainte de toate Valentina a ținut să marcheze ziua lor de naștere încă de la primele ore ale dimineții.

Fotomodelul a postat o imagine cu fiicele ei îmbrăcate în ținute identice. Ambele poartă rochițe și paltonașe de un roșu aprins, în ton cu specificul zilei, dar o pantofiori și câte o fundiță în aceeași culoare.

La doar 4 ani, știu să pozeze și calcă pe urmele mamei lor de la care au moștenit și frumusețea. „La Multi Ani, Rania si Indira! “Martisoarele” noastre implinesc azi 4 ani”, a scris ea în descrierea imaginii adorabile cu sărbătoritele.

Ulterior, Valentina a postat și câte un InstaStory cu fiecare pe fundalul cărora se aude piesa „Happy Birthday, Pricess”. Mai mult, aceasta a împărtășit cu prietenii virtuali și tortul pe care micuțele l-au primit de ziua lor de naștere. Ca două adevărate prințese, ele au primit un tort inspirat din filmul Frozen, cu personajele lor preferate.

Cristi Borcea întreține lunar 50 de persoane, deși are 9 copii. Pe cine ajută lună de lună cu bani

Invitat recent într-in pocast, Cristi Borcea a discutat deschis despre bani și relația pe care o are cu Valentina Pelinel. Acesta a mărturisit că întreține lunar undeva la 50 de persoane.

Fostul patron Dinamo, nu s-a lăsat intimidat de unele întrebări din cadrul interviului și a vorbit despre bani și dspre ce înseamnă să crească 9 copii cu nevoi diferite.

„Am fost și sunt gelos, normal. În momentul în care iubești, ești gelos. În momentul în care nu iubești, nu ești gelos. Întotdeauna în jurul oamenilor cu bani, oamenilor puternici, 90% din timp sau cu cine ne vedem, mă refer la toți, îți cer câte ceva, asta e problema.

Și am fost obișnuit și sunt obișnuit. Eu nu prea cer pentru că trebuie să dau altora. Nu aș vrea să facă calculele, pentru că ne prinde campionatul viitor, ce înseamnă cheltuielile pentru nouă copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer la șoferi, bone.

Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanent. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața” a spus Cristi Borcea într-un podcast, potrivit ego.ro.

