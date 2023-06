Cum mai arată în prezent actrița care făcea furori în filmul „Laguna Albastră”. Brooke Shields a împlinit recent 58 de ani | Foto

Protagonista filmului „Laguna Albastră” și-a aniversat ziua de naștere pe 31 mai și le-a făcut un cadou fanilor, urcând două fotografii cu ea în timp ce își pune o dorință și urmează să sufle în lumânări.

Cu câteva zile înainte, Brooke Shields își bucurase prietenii virtuali cu o imagine de colecție din tinerețe, în care apare cu chipul care a consacrat-o.

Trecerea timpului pare să nu fi lăsat urme adânci asupra chipului actriței care făcea cândva furori în celebrul film „Laguna Albastră”.

Trăsăturie și liniile feței încă mai amintesc de tânăra jucăușă de pe vremuri, mai ales că și nuanța părului este una extrem de apropiată de cum era în adolescență. În plus, se pare că frumusețea se datorează și genelor bune, întrucât Brooke Shields nu ar fi apelat la ajutorul medicilor esteticieni și nici nu se gândește să o facă, potrivit Evenimentul Zilei.

Ziua de naștere a actriței a venit la doar câteva zile de la împlinirea a 22 de ani de căsnicie cu scenaristul și producătorul de filme, Chris Henchy. Și cu acea ocazie, Brooke Shields a publicat un carusel de fotografii cu ei doi de-a lungul timpului, redactând și un mesaj emoționant alături:

„22 de ani de căsnicie astăzi… parcă o veșnicie a trecut într-o clipă! Nu există nimeni altcineva pe care aș vrea să-l înnebunesc sau care să mă facă să-mi pierd mințile, să îl prind sau să mă las prinsă de el, să-l iubesc sau să fiu iubită de el. Sunt aici pentru un drum lung. Ești de păstrat.”, a fost mesajul postat de actriță pe contul personal de Instagram.

Și cu acest prilej, se poate observa că Brooke Shields nu a fost încercată de trecerea timpului, păstrându-și atât zâmbetul larg, cât și forma arcuită a buzelor.

Brooke Shields a mai fost căsătorită cu Andre Agassi între anii 1997 şi 1999.

Brooke Shields nu ar fi apelat la operații estetice: „Mă simt mândră de corpul meu”

Brooke Shields spunea că îi este foarte frică să apeleze la operațiile estetice, motiv pentru care nu și-a făcut niciuna până acum, potrivit sursei citate mai sus.

Aceasta a explicat că, deși s-a simțit nesigură în unele momente ale carierei sale, a ajuns să își iubească propriul corp și nu vrea să și-l ascundă:

„Să cresc sub lumina reflectoarelor, supusă la asemenea presiuni, m-a făcut să fiu nesigură şi să nu am încredere în mine. M-am simţit deconectată de corpul meu, mi-au trebuit ani pentru a reuşi să separ opiniile altora despre mine de propriile opinii. Am reuşit să-mi recapăt încredere în mine prin munca mea, prin pasiunile mele, datorită femeilor puternice pe care le-am cunoscut şi datorită rolului de mamă. Mă simt confortabil şi mândră de corpul meu. Pot spune că mă simt bine în propria piele, mă simt bine să-mi arăt corpul şi nu mai vreau să-l ascund.”, a spus actrița pentru People.

