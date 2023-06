Cum mai arată și ce mai face prima câștigătoare Next Top Model. Emma Dumitrescu a devenit mamă și are o carieră de invidiat

Emma Dumitrescu cucerea inimile tuturor la vârsta de 16 ani, atunci când a concurat la Next Top Model. Aceasta s-a schimbat foarte mult cum și a devenit mamă.

Emma Roxana Dumitrescu a fost preferata lui Cătălin Botezatu la emisiunea Next Top Model, sezonul 1, loc unde aceasta a devenit celebră și în urma căruia ea a încasat suma de 50.000 de euro și un contract cu o agenție de modelling pentru 4 ani.

Ce mai face și cum arată Emma Dumitrescu, după ce a câștigat Next Top Model sezonul 1, în anul 2011. A devenit mamă de câțiva ani

Emma Dumitrescu, acum în vârsta de 28 de ani, s-a schimbat foarte mult și și-a schimbat și prioritățile. Acum este implicată mai mult în familie, în creșterea fiicei sale, Amelia cu care se pozează cu orice ocazie o prinde.

La vârsta de 16 ani, Emma Dumitrescu a cunoscut faima, în urma participării în emisiunea Next Top Model, unde a și câștigat marele premiu. După această experiență, pentru Emma lucrurile au luat avânt în ceea ce privea cariera ei. Timp de 6 ani ea a fost plecată cu contracte de modelling în New York, dar și în alte locuri. Aceasta a călătorit mult timp și a văzut multe țări.

În urmă cu câțiva ani ea și-a cunoscut marea iubire, pe Bogdan Brașoveanu, un fotograf care i-a furat inima cu ajutorul motocicletei sale. Cei doi au colaborat la mai multe proiecte împreună. Acesta a cerut-o de soție în duba cu care cei doi călătoresc foarte mult. Tot acolo ea i-a spus că îl iubește.

Ea a muncit și ca fotograf de food, fiind chemată la multe restaurante pentru a face acest lucru.

Pe contul personal de Instagram, Emma Dumitrescu ne arată că în prezent lucrează în domeniul imobiliar, ca și Real Estate Specialist, unde își dedică mult timp. Tot acolo, Emma Dumitrescu își promovează afacerea cu panouri interactive pentru copii.

Ce spunea Emma Dumitrescu despre viața ei în timpul sarcinii

Emma Dumitrescu a fost prezentă în urmă cu trei ani la tc, la Antena Stars, când era gravidă și a vorbit deschis despre cum s-a schimbat viața ei, după ce s-au terminat filmările de la Next Top Model.

„Am făcut bănuţi. Nu pot să spun că n-am fost mulţumită. Întotdeauna am făcut cât să mă întreţin şi cât să-mi pregătesc următorul pas. Scopul meu a fost să călătoresc şi să văd cât mai multe locuri, nu să fac averi, a dezvăluit Emma în cadrul unei emisiuni TV la Antena Stars.

Aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre cum a reușit el să o cucerească și care a fost cel mai mare atuu al acestuia:

„Cel mai important om pentru mine a fost întotdeauna, fără să conştientizez atunci, chiar soţul meu. Ne-am cunoscut când am început să lucrez la agenţia de modeling, însă eram doar prieteni. M-am întors în ţară şi am zis hai să ieşim. Şi a venit cu motocicleta, primind o bilă albă. Acum sunt şi eu motociclistă. După mai multe ciondăneli, ne-am revăzut întâmplător în staţia de metrou Dristor, şi am mers la el să-l sărut şi ne-am împăcat definitiv. Ne-am logodit de două luni, a declarat Emma în urmă cu câțiva ani.