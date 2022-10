Cum reușește Victor Slav să rămână în formă la 42 de ani. Trucul care îi menține trupul sculptat

Victor Slav este una dintre cele mai apreciate prezențe din showbiz-ul românesc. Acesta a mărturisit că, în ultima vreme, nu mai are timp să ajungă la sală din cauza programului destul de încărcat, care îl ține ocupat mai toată ziua.

Care e trucul prin care Victor Slav se menține în formă

Victor Slav se remarcă prin trupul mereu în formă și bine sculptat, parcă abia antrenat în sala de fitness. Cu toate acestea, se pare că fostul soț al Biancăi Drăgușanu nu calcă prea des pe acolo. În schimb, apelează la un alt obicei care îi păstrează intact trupul de zeu.

Acesta a recunoscut că are grijă la ce mănâncă, însă nu ține o dietă anume. Lui Victor Slav îi place să gătească zilnic ceva nou si cât mai diversificat. Însă, trucul la care apelează și care promite să ardă caloriile la cote maxime este fasting-ul.

Astfel, Victor Slav mănâncă într-un interval de opt ore pe zi. În timpul rămas, fostul model lasă organismul să proceseze mâncarea:

„Nu pot spune că mănânc același lucru în fiecare zi, diversific mult. În ultima perioadă, am fost foarte ocupat și nu am mai ajuns la sală de două luni, știu că pare incredibil, însă ăsta este adevărul. Dar în perioada asta, când nu merg regulat la sport și nici nu mănânc corect, țin fasting. Din 24 de ore ale unei zile mănânc în doar opt ore, ce doresc, dar în cantități rezonabile. În celelalte 16, în mod normal opt ore le dorm și în celelalte nu mănânc, las organismul să proceseze mâncarea.”, a declarat Victor Slav pentru Viva, citat de fanatik.ro.

Ce preparate preferă să mănânce Victor Slav: „Sunt un gurmand”

Victor Slav a recunoscut că îi place să gătească preparate ușoare, care să nu-i consume foarte mult din timp. În plus, fostului concurent de la „Splash! Vedete la apă” îi place foarte mult să încerce bucate noi în bucătărie.

„Sunt gurmand de felul meu și îmi place să mănânc și să încerc preparate noi. Îmi place foarte mult bucătăria italienească și ador steak-urile.”, a adăugat acesta.

Victor Slav a avut probleme cu legea în urmă cu câțiva ani

Victor Slav a avut probleme cu legea în urmă cu câțiva ani, după ce a fost oprit de Poliție și s-a constatat că a consumat substanțe interzise. Fostul prezentator TV a vorbit deschis despre momentul care i-a afectat imaginea publică, dezvăluind care este motivul pentru care a dat statul în judecată.

Ulterior, Victor Slav a vorbit pe marginea subiectului, dezvăluind care a fost, de fapt, motivul pentru care a dat statul în judecată. Potrivit declarațiilor sale, el nu a consumat niciodată substanța respectivă, astfel că este de părere că undeva a intervenit o eroare.

„O să țin minte toată viața, n-am cum să uit! Era 11 august, era ora 22:30, veneam de la Bacău, l-am lăsat pe Cătălin Cazacu acasă și mă duceam eu spre casă. M-a oprit poliția pe autostradă.”

„Într-adevăr, eu dormisem trei ore, eram obosit, mașina de poliție era în fața mea cu girofarul pornit, a oprit sirena și m-a tras pe partea dreaptă. A venit foarte dur la mine, deși eu am încercat să îi explic calm să s-a produs o extorsiune și că nu mi-am dat seama că i-am depășit pe linia continuă.”

„Mi-am cerut scuze, mi-a pus fiola pentru băutură, a ieșit zero și apoi mi-a spus de drugtest. M-a chemat cu el la mașină, a deschis portbagajul, a deschis o chestie pe care mi-a băgat-o prin gură, după care am pus acolo. M-am dus la mașină, m-am așezat, iar după cinci minute a venit la mașină și mi-a zis că am fost depistat pozitiv la canabis”, a povestit Victor Slav, în exclusivitate pentru Antena Stars.

În ce stadiu se află procesul lui Victor Slav cu statul

Deși întâmplarea a avut loc în urmă cu ceva ani, procesul este în continuare în desfășurare. Prezentatorul a pierdut în primă instanță, însă a câștigat ulterior cel de-al doilea proces.

„Eu am pierdut primul proces, după care am mers la Înalta Curte și am avut noi dreptate, iar acum s-a întors la tribunal și trebuie să se rejudece. Deci, a doua oară am câștigat noi. Se va judeca în continuare, dar deocamdată suntem în vacanță judecătorească”, a conchis prezentatorul TV, potrivit Spynews.

