Victor Slav, declarații sincere despre episodul cu consumul de substanțe interzise. A luat sau nu droguri?

În urmă cu câțiva ani, scandalul în care a fost implicat Victor Slav, când a fost depistat pozitiv la consumul de droguri, ținea primele pagini ale ziarelor. Întregul incident i-a „pătat” imaginea publică, dar și pe cea de tată responsabil. În prezent, fostul prezentator TV a dezvăluit cum s-ar fi petrecut lucrurile de fapt, după ce a decis să dea și statul în judecată.

Victor Slav, adevărul despre scandalul cu consumul de droguri

Victor Slav a fost atunci oprit de poliție și testat pentru alcool și droguri, testul ieșind pozitiv pentru cannabis. Prezentatorul a oferit atunci și probe de sânge, pentru o analiză cât mai exactă. Ulterior, după ce vestea se răspândise deja și în spațiul media, Slav a dat statul în judecată și a cerut despăgubiri în valoare de 500.000 de euro. Acesta s-a ales și cu dosar penal.

Citește și: Splash! Vedete la apă episodul 5 din 18 august 2022. Victor Slav a sarit de la 5 metri

Recent, Victor Slav a vorbit pe marginea subiectului, dezvăluind care a fost, de fapt, motivul pentru care a dat statul în judecată. Potrivit declarațiilor sale, el nu a consumat niciodată substanța respectivă, astfel că este de părere că undeva a intervenit o eroare.

„O să țin minte toată viața, n-am cum să uit! Era 11 august, era ora 22:30, veneam de la Bacău, l-am lăsat pe Cătălin Cazacu acasă și mă duceam eu spre casă. M-a oprit poliția pe autostradă.

Într-adevăr, eu dormisem trei ore, eram obosit, mașina de poliție era în fața mea cu girofarul pornit, a oprit sirena și m-a tras pe partea dreaptă. A venit foarte dur la mine, deși eu am încercat să îi explic calm să s-a produs o „extorsiune” și că nu mi-am dat seama că i-am depășit pe linia continuă.

Mi-am cerut scuze, mi-a pus fiola pentru băutură, a ieșit zero și apoi mi-a spus de drugtest. M-a chemat cu el la mașină, a deschis portbagajul, a deschis o chestie pe care mi-a băgat-o prin gură, după care am pus acolo. M-am dus la mașină, m-am așezat, iar după cinci minute a venit la mașină și mi-a zis că am fost depistat pozitiv la canabis”, a povestit Victor Slav, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Citește și: Din ce face Victor Slav bani. Presa scria că Bianca Drăgușanu e nemulțumită de pensia alimentară pe care o plătește bărbatul

A consumat sau nu Victor Slav droguri?

După ce testul i-a ieșit pozitiv pentru cannabis, Victor Slav a acceptat să facă și un test de sânge la Institutul de Medicină Legală (INML), care ar fi mai concludent. Odată ce informația a ajuns în presă însă, s-a considerat că el ar fi consumat substanța interzisă, chiar dacă rezultatul celui de-al doilea test nici măcar nu venise.

„În secunda aceea eu nu mi-am dat seama ce înseamnă canabis. Când polițistul mi-a zis ce înseamnă, eu i-am spus că avem o problemă, deoarece eu n-am consumat în viața mea așa ceva.

Nici nu contează dacă m-a crezut sau nu, cert e că am mers la INML, mi s-a prelevat proba de sânge și tot ce trebuie. Problema abia acum începea, deoarece, din acel moment, toate ziarele m-au făcut terci, asta fără să existe cu adevărat o probă”, a mai spus prezentatorul.

Care a fost rezultatul testului de la INML

Victor Slav a declarat că rezultatele la INML au venit după o perioadă foarte lungă de timp, însă rezultatul a fost negativ.

„După 4 luni au venit rezultatele de la INML, dacă vă vine să credeți cât am așteptat. Oricum, mie polițistul de caz mi-a spus că dacă iese rezultatul 0,04 se clasează, pentru că înseamnă că pot fi fumător pasiv. Cu toate acestea, rezultatul meu a ieșit 0,00”, a precizat el.

Motivul pentru care a dat statul în judecată

Cu toate că testul de sânge a ieșit negativ, Victor Slav a fost atunci sancționat cu reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 8 luni, până ce rezultatele de la INML au sosit. Acesta a decis să dea statul în judecată pentru perioada lungă de așteptare, dar și pentru că , spune el, i s-a făcut o nedreptate.

„Este vorba despre faptul că un lucru de genul ăsta îți poate schimba total traiectoria vieții. De asta am și dat statul în judecată, pentru că vreau să-mi explice și mie cineva, fiind nevinovat, de ce stau eu 8 luni fără carnet, de ce stau 4 luni să-mi vină analizele de la INML, care au fost negative, și de ce stau după aceea încă 4 luni ca judecătorul să-mi dea o foaie cu o parafă pe ea”, a adăugat Victor Slav.

În ce stadiu se află procesul lui Victor Slav cu statul

Deși întâmplarea a avut loc în urmă cu ceva ani, procesul este în continuare în desfășurare. Prezentatorul a pierdut în primă instanță, însă a câștigat ulterior cel de-al doilea proces.

„Eu am pierdut primul proces, după care am mers la Înalta Curte și am avut noi dreptate, iar acum s-a întors la tribunal și trebuie să se rejudece. Deci, a doua oară am câștigat noi. Se va judeca în continuare, dar deocamdată suntem în vacanță judecătorească”, a conchis prezentatorul TV, potrivit Spynews.

Momente emoționante și planuri de răzbunare în episoadele noi. Dă PLAY și vezi serialul preferat în AntenaPLAY.