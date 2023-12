Cum se descurcă Andrei Aradits în rolul de tată singur, după ce fosta soție a plecat în India: „Eu am foarte mari emoții”

Andrei Aradits divorța, anul trecut, de cea cu care a fost căsătorit mai bine de 17 ani și care i-a dăruit un fiu. Iată cum se descurscă actorul în rolul de tată singur, după ce fosta soție a plecat în India!

Actorul din Lia - Soția soțului meu este foarte dedicat educației fiului său, care a împlinit 18 ani.

Într-un interviu acordat în vară, Andrei Aradits dezvăluia, atunci, că are mari emoții, pentru că fiul său urma să dea examenul de maturitate, iar ultima perioadă nu a fost cea mai bună pentru ei din punct de vedere emoțional. Iată ce alte detalii neștiute a oferit actorul!

Cum se descurcă Andrei Aradits în rolul de tată singur

Fosta soție a lui Andrei Aradits a decis să plece în India, o perioadă, în timp ce băiatul lor, încă minor la vremea aceea, a rămas în grija lui.

Într-un interviu pentru ego.ro, Andrei Aradits spunea că are mare încredere în abilitățile adolescentului, descriindu-l ca fiind independent și sigur pe el.

„Fii-miu trebuie să dea Bacalaureatul. Dacă-l dă, sper să-l dea. Habar nu am. Aștept rezultatul grevei, că fii-miu dă Bacalaureatul și na. Din păcate, eu am foarte mari emoții. Nu știu cât are el. Independent este, sigur pe el da, caracter puternic da, însă nu îmi aduc aminte să fi spus vreodată că este un copil silitor. Nu că nu ar fi. Acum pe bune, am încredere în el. Este ok. Emoții am, că na.”, declara Andrei Aradits, în vară, pentru ego.ro.

Fiul lui Andrei Aradits a trecut printr-o perioadă dificilă, după divorțul părinților

Andrei Aradits a dezvăluit că divorțul dintre el și soția sa l-a afectat pe Eric, care, la vremea respectivă, avea 17 ani. Actorul a mărturisit că băiatul a avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a putea accepta faptul că părinții lui nu mai formează o familie.

„Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacalaureatul și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: <<ok, nu-ți permiți treaba asta>>. E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da.”, a mai adăugat actorul, citat de Viva.

Andrei Aradits a mers la psiholog, după divorțul de soție: „Am căutat validare”

Andrei Aradits a dezvăluit că divorțul de fosta soție l-a adus, pentru prima dată în viața lui, în cabinetul unui psiholog.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că: <<ok, lumea mă place>>. Doar că, la un moment dat, s-a îndrăgostit o fată de mine și am zis că nu, gata.”, a spus actorul în cadrul unui podcast, citat de Viva.

