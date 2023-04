Cum se descurcă la facultate Eliza, fiica Adrianei Iliescu. Ce note a obținut după prima sesiune

Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, are cu ce se mândri. Fiica ei, Eliza, este în prezent studentă la două facultăți și se descurcă foarte bine. Tânăra în vârstă de 19 ani este o studentă conștiincioasă și mai mult, o ajută pe mama sa la treburile casnice și cu tot ce are nevoie.

Citește și: Din câți bani trăiește Adriana Iliescu, după ce s-a spus că o duce greu. Cum se descurcă cea mai bătrână mamă din România

Ce note are Eliza Iliescu la facultate. Tânăra este studentă la două facultăți

Adrianei Iliescu, în vârstă de 84 de ani a intrat în atenția presei în 2005, după ce a devenit cea mai bătrână mamă din România. De atunci au trecut 18 ani, iar fiica ei calcă pe urmele fostei profesoare, potrivit click.ro.

După ce a absolvit liceul ca șefă de promoție a Colegiului Dimitrie Paciurea și a luat Bac-ul cu media 9,50, Eliza Iliescu a fost admisă la facultatea pe care și-o dorea. Tânără, în vârstă de 18 ani, studiază acum nu la una, ci la două facultăți.

Mânată fiind de pasiunea insuflată de mama ei, aceasta este studentă la Litere și își dorește să fie profesoară de română și engleză. Mai mult, aceasta urmează și cursuri Științe Umane, la taxă.

„Eliza îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare. Este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă”, a mărturisit Adriana Iliescu, în exclusivitate, pentru sursa citată anterior.

În plus, tânăra este alături de mama ei și o ajută cu treburile casnice. Eliza este un ajutor de nădejde pentru mama ei, mai ales acum, în jurul sărbătorilor.

„Suntem bine amândouă, acum urmează să pregătim niște pachețele pentru Paște să trimitem la țară. Așa facem noi în fiecare an. Fetița (Eliza - n.r) este bine cu facultatea, pregătește referate, proiecte și tot așa. Învață! Eliza mă ajută în perioada asta, și la curățenia de Paște, și la ce mai facem de mâncare noi pentru Sărbători. Atunci când este liberă de la învățat. Pot spune că am un ajutor de nădejde în casă”, a declarat pentru Click!, Adriana Iliescu.

Citește și: Cum arată casa în care locuiesc Adriana Iliescu și fiica ei. Condițiile nu sunt excelente: ”Nu ne plângem”

Diana Bulimar e protagonista noului episod Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express. Dă PLAY și vezi în