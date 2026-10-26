Cum se folosește Alina Laufer de hate-ul pe care îl primește. A vorbit despre slăbit, operații estetice și bani

Cum se folosește Alina Laufer de hate-ul primit. Vedeta a vorbit despre slăbit, operații estetice, bani și criticile din mediul online.

Alina Laufer a ajuns în centrul atenției după schimbările prin care a trecut în ultima perioadă. Soția lui Ilan Laufer a primit numeroase comentarii despre aspectul său fizic, de la kilogramele pierdute până la intervențiile estetice. Cu toate acestea, vedeta nu pare dispusă să se lase descurajată de criticile din mediul online.

Dimpotrivă, Alina Laufer a dezvăluit că se gândește să transforme atenția pe care o primește într-un avantaj. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Spynews.ro, aceasta a vorbit despre posibilitatea de a obține contracte de publicitate, dar și despre schimbările fizice care au stârnit atât de multe reacții.

Cum vrea Alina Laufer să profite de hate-ul primit

Deși a fost ținta comentariilor negative, Alina Laufer consideră că atenția publicului poate reprezenta și o oportunitate pentru o persoană cunoscută. Vedeta spune că nu privește publicitatea negativă în același mod în care o fac cei care o critică: „Dar publicitatea e publicitate, nu poți să zici că e negativă sau pozitivă”, a declarat Alina Laufer pentru Spynews.ro. Soția lui Ilan Laufer a explicat că nu are deocamdată un plan concret pentru a valorifica expunerea din mediul online, însă este deschisă propunerilor de colaborare. Mai mult, aceasta a transmis un mesaj direct companiilor care ar putea fi interesate să lucreze cu ea: „Cu ocazia asta, îi aștept pe toți cei care vor să-mi ofere contracte de promovare. Cu drag!”, a spus Alina Laufer.

Prin urmare, vedeta nu exclude posibilitatea ca atenția generată de comentariile negative să se transforme în noi oportunități profesionale.

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Alina Laufer a vorbit despre slăbit și cele 46 de kilograme

Unul dintre motivele pentru care Alina Laufer a atras atenția în ultima perioadă este transformarea sa fizică. Vedeta a slăbit considerabil, iar schimbarea a provocat numeroase reacții în mediul online. În interviul acordat pentru Spynews.ro, Alina Laufer a dezvăluit că a ajuns la aproximativ 46 de kilograme. Aceasta a explicat că procesul de slăbire a presupus disciplină și efort și că nu este prima dată când trece printr-o asemenea schimbare. În prezent, vedeta își dorește să își dezvolte masa musculară, motiv pentru care a început să meargă din nou la sală. Alina Laufer a vorbit deschis despre felul în care își gestionează greutatea, fără să ascundă faptul că aspectul său fizic a devenit subiect de discuție pentru cei care o urmăresc.

Ce spune Alina Laufer despre intervențiile estetice

Pe lângă kilogramele pierdute, intervențiile estetice au reprezentat un alt subiect intens comentat. Alina Laufer a explicat că unele persoane au făcut presupuneri despre procedurile la care ar fi apelat, fără să cunoască toate detaliile. Vedeta a precizat că rezultatele intervențiilor estetice pot suferi modificări în timp și că preferă să nu se lase influențată de părerile celor din jur/ „Am destulă siguranță de sine încât să nu… să nu mă intereseze ce spune gura lumii”, a declarat aceasta pentru Spynews.ro.

Soția lui Ilan Laufer susține că nu își dorește să își schimbe deciziile personale în funcție de comentariile primite în mediul online.

Alina Laufer, despre bani și viața alături de Ilan Laufer

În același interviu, Alina Laufer a abordat și un alt subiect sensibil: percepția oamenilor asupra situației sale financiare și a vieții de familie. Vedeta spune că există persoane care cred că beneficiază de numeroase avantaje datorită soțului său, Ilan Laufer, fără să țină cont de activitățile și responsabilitățile sale. Alina Laufer a ținut să sublinieze că viața sa presupune multă muncă și că lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par din exterior: „Nu își închipuie că, în spatele a tot ceea ce fac, este multă muncă”, a explicat vedeta. Aceasta a precizat că își împarte timpul între familie și activitățile profesionale. În ciuda criticilor primite, Alina Laufer spune că preferă să se concentreze asupra lucrurilor pe care le poate controla. Iar dacă atenția din mediul online îi va aduce și noi contracte de promovare, vedeta este pregătită să profite de această oportunitate.