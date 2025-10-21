Alina și Ilan Laufer au decis să nu își boteze fiica. Care este motivul celor doi: „Nu există”

Alina și Ilan Laufer au devenit recent părinți pentru a patra oară. Iată de ce au decis să nu-și boteze fetița.

Alina și Ilan Laufer au decis să nu își boteze fiica | Instagram

La jumătatea lunii septembrie, Alina Laufer a devenit mamă pentru a patra oară. Aceasta a adus pe lume o fetiță, Eden. Numele ales pentru micuță este special, făcând trimitere la simboluri religioase.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Alina Laufer, despre cum i-a afectat familia accidentul rutier din vară: „Am crezut că o să treacă”. Ce a spus despre gemenii săi

De ce nu o vor boteza pe micuța Eden Alina și Ilan Laufer

Articolul continuă după reclamă

În ciuda numelui ales pentru fetița lor, care amintește de paradis, fiind asociat cu divinitatea, puritatea, inocența și pacea, Alina și Ilan Laufer au făcut o dezvăluire surprinzătoare. Cei doi nu o vor boteza pe fetița lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alina și Ilan Laufer nu sunt creștin-ortodocși, ci urmează tradițiile iudaice. Astfel că, nu o vor boteza pe Eden, acest ritual neavând corespondență în reliagia lor.

Citește și: În ce stare este familia lui Ilan Laufer după accidentul rutier din Câmpina. Fostul ministru a dat detalii despre situația lor

Cu toate aceștea, soția afaceristului mărturisește că își dorește să marcheze momentul venirii fetiței pe lume printr-un eveniment la care să participe apropiații, însă când va mai crește fetița.

„La noi nu este botez. Nu există, în credința și, în religia noastră, nu avem botez. Adică nu este taina botezului, dar avem alte obiceiuri și, probabil, o să facem o petrecere, dar când o să fie puțin mai măricică”, a declarat Alina, conform unei surse.

Citește și: Jorge, dezvăluiri emoționante despre relația cu fiica lui, Karina. Cum se înțeleg cei doi după divorțul de Alina Laufer

Venirea pe lume a micuței Eden a fost o împlinire pentru vedetă și pentru soțul acesteia. Alina Laufer s-a confruntat cu probleme de fertilitate, care i-au marcat viața.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alina și Ilan Laufer mai au doi copii, gemeni, iar vedeta mai are o fată, Karina, din căsătoria cu Jorge.