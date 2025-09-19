Alina Laufer a adus pe lume o fetiță. Ce nume special i-a ales: „Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar”

Antena Căutare
Publicat: Vineri, 19 Septembrie 2025, 15:36 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 15:45
Alina și Ilan Laufer au devenit astăzi părinți pentru a patra oară. Soția afaceristului a născut o fetiță.

Ce nume au ales Alina și Ilan Laufer pentru cel de-al patrulea copil

În luna mai a acestui an, Alina și Ilan Laufer anunțau că așteaptă un copil, iar astăzi l-au ținut pentru prima oară în brațe. Vineri, 19 septembrie 2025, Alina și Ilan Laufer au primit un dar special. Soția afaceristului a născut cel de-al patrulea copil. După o serie de probleme de fertilitate, visul li s-a împlinit, mărindu-și familia.

Alina a devenit mamă pentru prima dată acum 16 ani, când a adus-o pe lume pe Karina, din mariajul cu Jorge. În 2021, Alina și Ilan au devenit părinți pentru prima oară, venind pe lume gemenii Davina și Nathaniel.

Astăzi, familia lor s-a mărit, născându-se încă o fetiță. Afaceristul a fost cel care a făcut publică vestea, postând totul pe rețelele de socializare. Nașterea nu a fost una complicată, iar familia este entuziasmată pentru noul membru.

Cei doi au ales un nume special pentru micuță, mai exact Eden, un nume cu oricine evreiască, care înseamnă paradis. Acesta este asociat cu fericirea, armonia, pacea, inocența, divinitatea și puritatea.

„Bine ai venit în viața noastră, scumpa noastră Eden Laufer!

Astăzi, 19 septembrie 2025, Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar – pe tine, minunea noastră.

Cântărești 3,105 kg și ai 51 cm de perfecțiune, iar inimile noastre sunt pline de recunoștință.

Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte și Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest miracol.

Să crești sănătoasă, iubită și ocrotită mereu!”, a scris Ilan Laufer pe pagina sa de Facebook.

Alina și Ilan Laufer au serbat de curând 13 ani de relație. Aceștia sunt mai îndrăgostiți ca niciodată și nerăbdători pentru noua viață de familie.

