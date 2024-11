Din căsnicia cu Ioana, Gabriel Cotabiță are trei fiice, care sunt cu doar un an mai mici decât cea de a doua soție a artistului.

În 2016, Gabriel Cotabiță a decis să-și refacă viața și să se căsătorească cu Alina Gabriela Munteanu.

Cum se înțelegeau, de fapt, fiicele lui Gabriel Cotabiță cu soția artistului, Alina. Au vârste foarte apropiate

După ce tatăl lor a decis să-și refacă viața, Milena, Aela și Eliza i-au pus o condiție în privința căsniciei cu Alina. Ele i-au interzis să mai aibă copii.

„În primul rând, că nu poate şi cred că nici nu ne-ar conveni amândurora. Am deja trei copii. Problema este în felul următor: dacă ar fi problema de copii cu Alina, în momentul respectiv, fetele mele n-ar mai vorbi cu mine niciodată. Asta a fost condiţia: băi, te însori, dar să nu mai faci alţi copii. Eu n-am zis nimic”, a declarat Gabriel Cotabiță pentru okmagazine.

Aartistul a precizat faptul că soția lui este cu doar un an mai mare decât fetele lui: „Problema e că Alina e cu un an mai mare decât ele şi automat… Deşi par că sunt moderne, sunt rămase pe stilul vechi. Mama lor rămâne mama lor, orice ar fi. Am trăit ani buni împreună, avem trei copii, ne leagă foarte multe lucruri.

Ea deja s-a recăsătorit, lucru cu care n-au fost de-acord. Norocul lor este că mama lor nu mai poate face copii, că a avut o problemă şi nu mai are posibilitatea. Dar la mine încă e posibil”.

Cum a început relația dintre Gabriel Cotabiță și soția Alina

Gabriel Cotabiță și soția Alina s-au cunoscut în 2014, într-un cadru profesional, la un eveniment unde Alina lucra ca organizatoare. Relația lor a început ca o prietenie bazată pe respect și admirație reciprocă, evoluând treptat spre o poveste de iubire autentică. Gabriel Cotabiță a fost atras de energia și dedicarea Alinei, iar ea a fost impresionată de personalitatea caldă și carisma artistului.

Un moment definitoriu al relației lor a fost perioada dificilă prin care Gabriel a trecut în 2015, când a suferit un stop cardiac și a fost în comă timp de mai multe săptămâni. Alina i-a fost alături necondiționat, oferindu-i sprijin moral și emoțional pe toată durata recuperării. Devotamentul și iubirea pe care Alina i le-a arătat în acele momente grele au consolidat și mai mult legătura dintre ei.

După această încercare, relația lor a devenit și mai profundă, iar în 2016, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă, discretă, alături de familie și prieteni apropiați. Gabriel Cotabiță a declarat în mai multe interviuri că Alina este un sprijin esențial în viața lui și că îi este recunoscător pentru iubirea și loialitatea ei.