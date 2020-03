Cum se luptă Brenda din serialul "Beverly Hills" cu cancerul și care este starea actriței după ce boala a recidivat

Shannen a mărturisit recent că are momente când este foarte deprimată, însă încearcă din răsputeri să profite de fiecare clipă și că încearcă să ducă un stil de viață cât mai sănătos. Însă, cel mai mult o ajută faptul că simte că prietenii sunt lângă ea.

„După un an în care m-am luptat cu cancerul care a revenit și alte surse de stres, încerc să-mi revin. Să am grijă de mine și să mă bucur de fiecare zi, nu este întotdeauna foarte ușor. Am zile în care sunt deprimată sau doar vreau să lenevesc. Însă, trag de mine cu ajutprul prietenilor', a declarat Doherty.

Brenda din Beverly Hills are cancer în stadiul patru. Shannen Doherty, primele declarații: ”Boala a recidivat. Nu știu câte zile mai am!”

Actrița își dorește să învingă cancerul