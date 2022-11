Cum se menține în formă Emilia Ghinescu, la 44 de ani. Se mândrește cu greutatea ideală

Emilia Ghinescu se mândrește cu o siluetă de invidiat la cei 44 de ani ai săi, astfel că de curând a dezvăluit care este „secretul”. Interpreta de muzică populară a mărturisit că există câteva ritualuri de frumusețe la care apelează, iar alimentația, totodată, joacă un rol cheie în viața sa.

Cum se menține în formă Emilia Ghinescu, la 44 de ani

Artista a explicat care sunt metodele prin care are grijă de tenul său și cum se menține în formă odată ce a atins greutatea ideală. Emilia Ghinescu nu își dorește să mai adăuge niciun kilogram în plus, astfel că este mereu atentă și are un set de reguli bine stabilite.

Conștientă că vârsta își spune uneori cuvântul, cântăreața nu a ezitat de-a lungul timpului să apeleze la ajutorul medicilor esteticieni. Cu toate acestea, are și un program de la care nu se abate, atunci când vine vorba de îngrijirea facială, dar și de forma fizică în egală măsură.

Emilia Ghinescu a punctat că totul pornește de la alimentația corectă, astfel că a decis să elimine pâinea de la orice masă, iar în prezent consumă zahăr în cantități mici. În rest, este atentă la orice mănâncă, fiind convinsă că atât aspectul tenului, cât și silueta, sunt puternic influențate de alimntele pe care le cosumăm.

Urmând un plan alimentar bine stabilit, a ajuns să cântărească 47 de kilograme, greutate pe care o consideră ideală și pe care dorește să o păstreze.

„Sunt slabă pentru că mi-am dorit foarte mult să slăbesc, sunt atentă la tot ce mănânc. Nu mănânc pâine de regulă și nu mănânc zahăr. Mănânc foarte puțin, cantitativ foarte puțin. Acum am ajuns la o greutate pe care mi-o doream de foarte mult timp. 47 de kilograme n-am mai avut de când aveam 27 de ani. Dar vreau să mă mențin la greutatea asta”, a declarat Emilia Ghinescu pentru Fanatik.

Emilia Ghinescu respectă cu strictețe și o rutină facială

După ce a dezvăluit că este cât de poate de atentă la silueta ei și că are o serie de reguli în ceea ce privește programul alimentar, artista a explicat pas cu pas și rutina ei facială. Emilia Ghinescu a subliniat că demachierea este un pas extrem de important.

„Rutina pentru față... cred că orice femeie trebuie să aibă grijă de ea, să se demachieze de fiecare dată de câte ori se pune în pat, indiferent că s-a machiat sau nu. Asta este o regulă! Aud de multe ori: „Da de ce să mă mai demachiez? Pentru că nu mi-am dat cu fond de ten pe față azi'. N-are importanță. Important e ca tenul tău, când te pui în pat, să respire, să fie curat.

Tot timpul să te demachiezi, că te speli cu apă, cu un gel anume, cu o soluție anume, important este să te demachiezi. Eu asta fac în fiecare seară..Mai ales în zile când sunt la filmări, când trebuie să stau preț de câteva ore cu machiaj pe față”, a mai dezvăluit Emilia Ghinescu.

Emilia Ghinescu a recunoscut că a apelat la botox și acid hialuronic

Pe lângă îngrijirea facială, Emilia Ghinescu a recunoscut că a apelat, de-a lungul timpului, și la proceduri estetice, la nivelul feței. Pentru a preveni apariția ridurilor a folosit botox, iar la nivelul buzelor a interenit cu acid hialuronic, în urmă cu câțiva ani.

„Tenul necesită mai multă îngrijire. Folosesc și creme obișnuite, de zi, de seară. Bineînțeles, am apelat și eu la chirurgie estetică și chiar nu pot să spun că nu sunt adepta lucrurilor ăstora. Făcute cu bun simț și răspundere sunt foarte frumoase și benefice pentru femei.

Ca să nu îmi apară riduri am folosit botoxul. Acid hialuronic în buze nu mi-am mai pus de vreo trei ani și nici nu cred că o să mai am nevoie acum. Dar, în rest, mă consider că la vârsta de 44 de ani cred că arăt foarte bine. Încerc să mă mențin, cam atât”, a mai completat Emilia Ghinescu pentru sursa anterior mențioantă.

