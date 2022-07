Emilia Ghinescu, de nerecunoscut într-un costum de baie ce îi pune în valoare formele. Cum arată când renunță la costumul popular

Emilia Ghinescu este una dintre cele mai îndrăgite cânterețe de muzică populară din noua generație. În aparițiile sale TV, artista apare mereu la patru ace, dar nu mulți știu ce siluetă perfectă ascunde sub costumul popular.

Vedeta a renunțat pentru scurt timp la ie și la fotă și s-a afișat pe contul ei de Instagram, cum nu multe vedete de la noi ar fi avut curajul. Ea s-a pozat la piscină cu un costum de baie mulat care îi pune în valoare formele.

Emilia Ghinescu, apariție de senzație pe marginea piscinei doar într-un costum de baie

La cei 43 de ani ai săi, cântăreața de muzică populară atrage privirile pe oriunde merge. Fie că apare îmbrăcată în costumul popular specific zonei geografice din care este sau într-o ținută de stradă, vedeta este adesea complimentată pentru frumusețea ei.

Artista știe cât de important este să aibă o apariție impecabilă și are foarte multă grijă de trupul ei, dar nu mulți și-ar fi imaginat ce ascunde sub portul tradițional românesc.

Emilia Ghinescu a renunțat la inhibiții și s-a afișat la piscină doar într-un costum de baie cu animal print, extrem de mulat, care i-a pus în valoare formele.

Vedeta nu s-a putut abține și a postat imaginile și pe contul său de Instagram, unde au curs comentariile de apreciere la adresa siluetei ei perfecte.

„Iubesc soarele cu toată ființa mea Vara…anotimpul meu preferat”, a scris cântăreața de muzică populară în descrierea postării care a strâns mii de aprecieri.

Nu este prima dată când îndrăgita artistă publică imagini incendiare pe rețelele de socializare. Emilia Ghinescu își răsfață deseori armăritorii cu fotografii din viața ei de zi cu zi, dincolo de scenă. Vedeta promovează, de asemenea, un stil de viață sănătos și merge la sală pentru a-și menține silueta de invidiat.

Câte kilograme are Emilia Ghinescu acum

Frumoasa interpretă de muzică populară este mama a trei copii, un băiat de 24 de ani, o fată adolescență de 16 ani și încă o fetiță de 6 ani, dar timpul nu și-a lăsat amprenta asupra trupului ei.

Emilia Ghinescu a dezvăluit recent că are 49 de kilograme. Ea a dat mai multe detalii despre cum reușește să se mențină în formă și spune că sectele sale sunt: o alimentație echilibrată, și si sportul.

„În primul rând vreau să spun că eu mereu am avut grijă de mine, nu acum, în ultimul timp. Acum m-am apucat de sală și am slăbit, am mai slăbit. Dar grasă nu am fost niciodată. Adică nu am depășit 58 de kilograme. Când m-am apucat de slăbit aveam 58 de kilograme, dar întotdeauna am avut grijă de felul în care arăt!”, a declarat ea pentru Click.ro.

„Aveam un prag de 54 de kilograme de care nu reușeam să trec sub nicio formă, indiferent ce regim de slăbire țineam. Și am încercat, credeți-mă, tot ce înseamnă dietă. De fiecare dată slăbeam, până la 54 de kilograme. La 54 de kilograme în momentul în care mă apucam să mănânc mâncare normală sau să mănânc cantitatea normală de mâncare pe care trebuia s-o mănânc, puneam înapoi dublu. Puneam foarte mult înapoi și am ajuns la 58 kg. Mi-am zis nu asta este calea prin care eu trebuie să slăbesc, trebuie să umblu la cantitate, nu la calitatea mâncării. Și am umblat într-adevăr la cantitate și am început să mănânc mult mai puțin cantitativ”, a povestit ea.

