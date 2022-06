Cum se răzbună Shakira pe Pique și cine sunt primele victime. Ce plănuiește artista

Potrivit publicației Marca, Shakira a trecut la nivelul următor și acum începe să se răzbune pentru situația incomodă prin care trece din cauza lui Pique.

Shakira vrea să închidă accesul socrilor în casa ei, prin înlocuirea ușii de la intrare cu un perete

Shakira a luat o decizie drastică împotriva părinţilor fotbalistului de la Barcelona. Potrivit sursei menționată, aceasta ar fi decis să zidească uşa prin care comunică, din construcţie, casa în care locuiesc ea şi cei doi copii şi cea în care stau părinţii lui Pique.

Întreaga proprietate este construită din trei părți, una în care locuiesc Shakira și copiii și celelalte două, în laterale, în care locuiesc părinții, respectiv socrii artistei.

Potrivit aceleiași surse, există o piscină comună însă cu privire la aceasta, artista nu pare a fi luat vreo decizie încă.

În plus, cei doi încă soți au de împărțit o avere imensă. Numai Shakira are proprietăți în mai multe colțuri ale lumii, printre care New York, Republica Dominicană, Miami sau Capri.

Cei doi au împreună doi copii, Sasha, în vârstă de 7 ani și Milan, în vârstă de 9 ani și încearcă să-i țină cât mai departe de scandalul mediatic ce este abia la început.

Potrivit presei internaționale, cei doi soți ar urma să se întâlnească în curând pentru a clarifica unele lucruri legate de partaj.

