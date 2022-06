Primele declarații ale Shakirei după ce a fost surprinsă în ambulanță, după despărțirea de Gerard Pique. Imagini neașteptate

Shakira, în vârstă de 45 ani, și Gerard Pique, faimosul fotbalist în vârstă de 35 ani, au ales să meargă pe drumuri separate după ce s-a zvonit că sportivul a înșelat-o pe frumoasa artistă.

La scurt timp după ce Shakira a aflat despre infidelitatea soțului ei, cei doi au pus capăt relației lor, în ciuda faptului că au doi copii împreună. Artista a fost foarte clară și hotărâtă atunci când a luat decizia de a se despărți de soțul ei.

„Cântăreața l-a prins cu altă femeie și urmează să se despartă. De asta a decis să nu mai stea împreună cu el. Așa s-a întâmplat. Probabil că nu mai este nimic între ei”, a menționat sursa cotidianului El Periodico, prima publicație din Spania care a scris despre despărțirea dintre cei doi.

După ce a aflat despre faptul că Gerard Pique a înșelat-o, Shakira i-a cerut acestuia să se mute în apartamentul pe care el îl deține, în timp ce a rămas cu cei doi copii ai lor în casa lor. Potrivit El Periodico, se pare că sportivul a fost de acord și de câteva săptămâni cei doi soți nu mai locuiesc sub același acoperiș.

La scurt timp după ce Pique s-a mutat din casa în care locuia cu soția lui, Shakira a fost surprinsă de paparazzi într-o ambulanță, lucru ce i-a îngrijorat pe fani. Imaginile cu frumoasa artistă în ambulanță au făcut înconjurul internetului și fanii au crezut că aceasta a pățit ceva grav.

Explicațiile Shakirei nu au întârziat să apară și a încercat să îi liniștească pe fani, elucidând misterul. Ea a postat un mesaj pe Twitter pentru cei care o urmăresc.

"Primesc multe mesaje de îngrijorare cum că am fost văzută recent în ambulanță, în Barcelona.

Voiam doar să vă anunț că acele poze sunt din weekendul trecut, când tatăl meu a suferit o căzătură gravă și a trebuit să-l însoțesc în ambulanță către spital, unde se recuperează în aceste momente.

Vă rog să îi transmiteți urări de bine și vă mulțumesc, ca întotdeauna, pentru dragostea și susținerea voastră", a fost scris Shakira.

Gerard Pique și Shakira au hotărât să se despartă, după ce fotbalistul a înșelat-o pe frumoasa cântăreață. După despărțirea, Gerard Pique este surprins în baruri și cluburi, în căutarea fericirii, potrivit Daily Star.

Gerard Piqué and Shakira have announced their separation in a joint statement:



"We regret to confirm that we are separating. For the well-being of our children, who are our top priority, we ask for respect for our privacy. Thank you for your understanding.” pic.twitter.com/3sDRFg3oYd