Cum se simte Bianca Nuțu, astrologa de la Neatza, după accidentul grav în care a fost implicată: „Am avut artera tăiată...”

Atrologa de la Neazta cu Răzvan și Dani a fost implicată într-un accident de mașină grav, în timp ce se afla în vacanță. Bianca Nuțu a ajuns pe mâinile medilor care au salvat-o și a povestit despre clipele grele prin care a trecut.

Cei care au urmărit săptămâna aceasta rubrica horoscop de la Neatza cu Răzvan și Dani, au observat că Bianca Nuțu lipsește și fost înlocuită de colega lor de pe weekend. Ei bine, pe data de 22 august 2023, astrologa a fost implicată într-un accident rutier care i-a distrus mașina și a lăsat-o cu câteva răni care au avut nevoie de atenție medicală.

Prezentatoarea care apare la Antena 1 de luni până vineri cu vești despre ce au pregătit astrele se afla în vacanță în momentul impactului.

Bianca Nuțu, astrologa de la Neatza cu Răzvan și Dani, rănită grav în accidentul rutier. Cum se simte la câteva zile distanță

Astrologa se afla în vacanță, în urmă cu o săptămână, atunci când a avut loc incidentul din trafic. Vedeta a povestit pas cu pas ce s-a întâmplat și spune că își amintește perfect întreaga zi.

Citește și: Revelionul de zi de la Neatza cu Răzvan și Dani 2023. Reacția lui Dani Oțil când a cunoscut-o pe Adina, astrologa de duminică

Așa cum a povestit pe contul ei de Instagram, acesta s-a bucurat din plin de escapadă, iar a doua zi, în jurul prânzului, a fost la un pas de tragedie. În urma accidentului, Bianca Nuțu a ajuns la spital cu răni gave, dar cu ajutorul medicilor și-a revenit.

Prin intermediul postării, ea a dezvăluit pas cu pas ce s-a întâmplat. De asemenea, astrologa de la Neazta cu Răzvan și Dani a adăugat și o serie de imagini realizare în urma impactului.

Din acestea, se poate observa că mașina în care se afla a fost extrem de avariată, iar ea a suferit răni severe.

„Cu o seară înainte de accident, am dansat pe nisipul cald. Nu aveam nicio grijă. A doua zi, la prânz, s-a produs tragedia. Am avut artera tăiată și am pierdut mult sânge. Pe 22.08.2023 am murit și m-am născut a doua oară. Dumnezeu m-a salvat, lucrând prin oameni”, a spus Bianca Nuțu, prin intermediul unui Instastory.

Citește și: Ce gest face lună de lună Ramona Olaru pentru părinții ei. Mulți și-au schimbat părerea despre ea când au aflat asta

Din fericire, acum este în afara oricărui pericol, însă trebuie să facă recuperare atât fizică, dar și consiliere psihologică, în urma traumei prin care a trecut. Acesta a mai ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături și au reșuit îi salveze viața.

„Medici, oameni care mă iubesc sau m-au cunoscut atunci, Ambasada României la Nairobi. Toți au sărit în ajutor. S-au rugat pentru mine. Sprijinul vostru a făcut diferența. Sunt în afara pericolului acum. Urmează o perioadă de recuperare și consiliere psihologică. Totul va fi bine!”, a mai spus astrologa de la Neatza cu Răzvan și Dani, pe Instagram.