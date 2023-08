Cum se simte CRBL după accidentul de motocicletă suferit de curând. Ce a transmis cu privire la acest eveniment

CRBL a avut parte de un accident cu motocicleta în urmă cu ceva timp, iar acum a făcut un anunț cu privire la starea sa de sănătate. Iată cum se simte în prezent.

Nu sunt un teribilist și vreun rebel. S-a întâmplat. Nu mă mai acuzați. Sunt câțiva dintre voi care au dat știrile și care au acuzat că sunt un teribilist și că am făcut, și că am dres și că no… Pentru cei care nu cunosc lumea moto, vă spun eu motocicletă mea este o motocicletă simpatică, bine nu mai este acum, că este praf săraca, vedem ce facem de aici încolo. Ne mai auzim”, a fost mesajul lui CRBL pe rețele de socializare.

„A și încă ceva… pentru cei care nu știu ce înseamnă partea asta cu motocicletele. Motocicleta mea merge maxim cu 120 de kilometri la oră, dacă bate vântul din spate. Eu nu am o motocicletă puternică. Iar cu motocicleta asta am adunat vreo 8.000 de kilometri până acum.

