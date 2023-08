Ce mesaj a transmis CRBL de pe patul de spital, după accident: ”Nu sunt un teribilist”. Cântărețul a revenit cu noi explicații

CRBL a transmis un mesaj de pe patul de spital, la câteva zile după ce a fost implicat într-un accident auto. În prezent, el se află încă sub supravegherea medicilor, internat într-un spital de Capitală.

La doar câteva zile după accidentul rutier în care a fost implicat, CRBL a revenit cu noi explicații din momentul coliziunii. Aflat pe patul de spital, cântărețul a vorbit mai pe îndelete despre starea sa de sănătate în acest moment, dar și despre motocicleta pe care o conduce. În stilul său caracteristic, cu zâmbetul pe buze, dar și cu câteva ironii, CRBL a ținut să le mulțumească celor care i-au trimis mesaje de încurajare zilele acestea.

Ce mesaj a transmis CRBL de pe patul de spital, dupa accident: ”Nu sunt un teribilist”

Imediat după coliziune, CRBL a fost dus, de urgență, la un spital de pe raza orașului Hațeg, unde a avut loc accidentul. Ulterior, a fost transportat la o unitate medicală din Deva, pentru mai multe investigații și apoi mutat în Capitală.

Deși a suferit mai multe traumatisme, artistul se află în afara oricărui pericol, dar mai are de stat câteva zile sub supraveghere medicală. De pe patul de spital, el a făcut o serie de instary-uri prin care le-a mulțumit celor care îi sunt aproape și a anunțat că se recuperează.

De asemenea, el a ținut să menționeze că își învață lecțiile oferite de viață, deși recunoaște că poate ar fi trebuit să le învețe mai demult.

„Salutare, dragii mei! În primul rând vreau să vă spun că sunt bine, vă recuperez și vreau să-i mulțumesc „Bărbosului” că are grijă de mine. Îmi învăț lecțiile, lecții pe care poate trebuia să le învăț mai devreme, dar le învăț acum, nicio problemă. Cu un preț, că așa se întâmplă în viață.

Vreau să le mulțumesc tuturor cadrelor medicale care au avut grijă de mine, din Hațeg, din Deva, de aici de la București și vrea să-i mulțumesc comunității moto din România, care a fost alături de mine și bineînțeles prietenilor, familiei, fanilor. Toți cei care ați avut un gând bun, pentru mine a contat foarte mult și nu vă mai faceți griji Nu mai citiți toate știrile pentru că nu sunt chiar așa. O să vă povestesc cum a fost în realitate, dar deocamdată, să știți că sunt bine. Oficial, îmi merge bine”, a declarat CRBL pe rețelele sociale.

În plus, acesta a adus mai multe lămuriri și în legătură cu motocicleta pe care o conduce. El a ținut să precieze că lucrurile nu au stat chiar așa cum sunt prezentate de anumite publicații și că motorul său oricum nu poate atinge o viteză prea mare.

Și încă ceva! Pentru cei care nu știu ce înseamnă partea asta cu motocicletele, motocicleta mea este o motocicletă Himalayan, cu o capacitate de 411 centimetri cubi, are 24 de cai și merge maxim cu 120 km/h, dacă bate vântul din spate. Eu nu am o motocicletă puternică, iar cu motocicleta asta am adunat cam 8000 de kilometri până acum. Nu sunt un teribilist și vreun rebel, s-a întâmplat. Nu mă mai acuzați! Că sunt câțiva dintre voi care au acuzat că sunt un teribilist și că am făcut și că am dres...nu. Pentru cei care nu cunosc lumea moto, vă spun eu: motocicileta mea este una simpatică. Bine, nu mai este acum, că este praf săraca, vedem de facem de aici încolo. Ne mai auzim!”

Ce se arată comunicatul poliției despre accidentul de motocicletă al lui CRBL

„La data de 06 august 2023, ora 13:19, un bărbat în vârstă de 45 de ani, din orașul Pantelimon, județul Ilfov, în timp ce se deplasa cu o motocicletă pe strada Horea din orașul Hațeg, având direcția de mers Caransebeș spre Hațeg, la intersecția cu strada Dr. Victor Babeș, s-ar fi angajat în depășirea neregulamentară a unei coloane de mașini aflate în așteptare, încălcând marcajul longitudinal continuu intrând în coliziune cu o autoutilitară, condusă de către un bărbat în vârstă de 46 de ani, din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin, care se deplasa în fața sa și care a efectuat manevra virajului la stânga pentru a pătrunde pe strada Victor Babeș.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului motocicletei, care a fost preluat și transportat de către un echipaj medical la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă", se arată în comunicatul poliţiei, a transmis IPJ Hunedoara.

