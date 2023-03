Cum se simte Irina Loghin după operația de hernie de disc. Unde a fost surprinsă îndrăgita cântăreață

Îndrăgita interpretă de muzică populară Irina Loghin, în vârstă de 84 de ani, a suferit în urmă cu aproximativ o lună o intervenție chirurgicală pentru hernie de disc, urmând recuperarea. Artista mărturisea la vremea respectivă că diagnosticul a surprins-o, având în vedere că a dus o viață activă, iar sportul nu a lipsit din rutina sa.

Cum se simte Irina Loghin, la o lună de la operația de hernie de disc. Unde a fost surprinsă artista

Acest lucru s-a văzut însă ulterior, după ce Irina Loghin, la doar câteva zile postoperatorii, a făcut un efort pentru a participa la botezul nepoțelei sale, eveniment pe care nu l-ar fi ratat pentru nimic în lume. Pe atunci, artista a susținut și un program artistic, chiar dacă se afla încă în perioada recuperării și nu își revenise complet. Iată cum se simte în prezent și care este starea sa de sănătate!

În prezent, Irina Loghin a revenit pe scenă, la doar o lună și puțin de la operație. Artista a pregătit un moment artistic pentru Paște, alături de alți colegi de breaslă, printre care și Gheorghe Turda. Acesta din urmă a dezvăluit cum se simte și cum arată în prezent cântăreața.

Irina Loghin a revenit pe scenă. Artista are 84 de ani

Potrivit declarațiilor lui Gheorghe Turda, starea de sănătate a Irinei Loghin s-a îmbunătățit considerabil. Cu toate acestea, vizita sa pe platourile de filmare a fost una scurtă, având în vedere că încă se află în perioada recuperării medicale.

„Am filmat, asear cu Irina Loghin, prietena mea. Se va difuza de Paște. După operația pe care a suferit-o la coloană, cred că aceasta a fost prima ei cântare. A mai fost la botezul nepoatei, însă, atunci, nu prea a cântat, căci nu se simțea foarte bine. Mă invitase și pe mine la botez, dar nu am ajuns pentru că nu eram în țară.

Irina este bine acum, am vorbit cu ea, dar n-a stat mult la filmări, a cântat două piese și a plecat. Este în putere și arată foarte bine, deși are niște anișori. Eu am cunoscut-o pe Irina Loghin de când era foarte tânără, am fost cu ea și în multe turnee, în America și în Canada, inclusiv în perioada 1988-1989. Irina este tare simpatică și plină de umor, știe foarte multe bancuri”, a declarat Gheorghe Turda, potrivit playtech.ro.

