Irina Loghin a împlinit 84 de ani. Mesajul înduioșător din partea „fiului” Fuego

Zi de sărbătoare în familia Irinei Loghin. Cea supranumită „regina muzicii populare” a aniversat împlinirea a 84 de primăveri, înconjurată de toate gândurile bune ale admiratorilor săi.

Cea mai specială urare venită cu ocazia zilei sale de naștere a venit însă din partea colegului său de scenă, Fuego, pe care îndrăgita interpretă îl consdieră ca pe propriul fiu.

Irina Loghin a împlinit 84 de ani. Mesajul emoționant transmis de „fiul ei”, Fuego

Artistul a marcat ziua de naștere a Irinei Loghin cu câteva rânduri din suflet pentru cea care, spune el la rândul său, i-a devenit ca o a doua mamă.

„Azi celebrăm ziua de naștere a mamei mele adoptive, legenda românilor, doamna Irina Loghin! Sigur că-i doresc multă sănătate, liniște, bucurii și tot binele posibil! Împreună am văzut jumătate de planetă, am adunat amintiri, ne-am bucurat de succes și am realizat multe lucruri speciale, în cei 20 de ani de când a luat naștere proiectul "Mama și fiul!"

E cel mai haios om pe care-l cunosc, mereu cu vorbele la ea, cu înțelepciune și cu un fel anume de a face oamenii să o îndrăgească! Românii i-au închinat, prin dragostea lor, un adevărat cult și sigur așa va fi și peste multe generații, pentru că a înfrumusețat România, prin vocea sa caldă și prin emoția transmisă.

Eu nu pot decât să-i mulțumesc cu tot sufletul meu, fiindcă am construit împreună un duet de succes, care continuă să aibă admiratori, pentru că am reușit să fim mai mult decât colegi, povățuindu-mă mereu cu sfaturile sale despre cum să faci această profesie dură. Îi doresc ani mulți de viață și de cântec, cu același spirit măreț care-i definește personalitatea și cu noi pe-aproape. Te iubesc, mamă Irina!", a scris Fuego în mediul online.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Irina Loghin la vârsta de 84 de ani

Recent, cu câteva zile înainte de aniversarea sa, Irina Loghin a vorbit despre problemele de sănătate care nu au ocolit-o, la cei 84 de ani ai săi. Interpreta de muzică folclorică a dezvăluit că a suferit de curând o operație la coloană, fiind acum în perioada de recuperare.

Cu toate acestea, un alt eveniment important a avut loc în viața artistei, și anume botezul nepoțelei sale, de la care nu a putut lipsi în niciun chip. Astfel, la doar două zile de la intervenția chirurgicală, Irina Loghin a decis să se dea jos din pat și să participe la ceremonie.

„A trebuit să mă internez de urgenţă, să fac faţă unei operaţii de hernie de disc. Am venit cum am putut (la botez n.r.), nu puteam să lipsesc. A fost cel mai mare eveniment din cariera mea", a declarat Irina Loghin, potrivit antena3.ro.

„Asta este cea mai mare bucurie a mea! Vreau să vă spun că parcă plutesc şi mi s-a schimbat total viaţa şi Dumnezeu a fost aşa de bun cu rugăminţile, cu tot ce i-am cerut eu pe parcursul vieţii mele. Asta a fost cea mai mare doleanţă a mea, să devin bunică! Şi mi-a dat Dumnezeu şi am devenit bunică!”, spunea Irina Loghin înainte de a-și boteza nepoțica, la Antena Stars.

Fiica Irinei Loghin și partenerul său, Bogdan Barbu, și-au botezat fiica, pe micuța Ana Alexandra, în urmă cu aproximativ o săptămână. De la marele eveniment nu au lipsit nume sonore precum Mirabela Dauer, Brândușa Covalciuc Ciobanu, dar și alți interpreți cunoscuți din lumea muzicii.

