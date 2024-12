Cum se simte mama lui Liviu Vârciu care a ajuns de urgență la spital pentru o operație de 3 ore. Ce a pățit și ce a zis artistul

Un incident nefericit a marcat familia cunoscutului prezentator de televiziune Liviu Vârciu, după ce mama acestuia a suferit o căzătură serioasă, care a dus la o fractură gravă la nivelul brațului.

Femeia a fost transportată de urgență la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale complicate, ce a durat nu mai puțin de trei ore. Medicii i-au implantat o tijă în mână, necesară pentru a-i stabiliza fractura. În urma acestei încercări dificile, Liviu Vârciu a făcut declarații despre starea mamei sale și despre cum va afecta acest eveniment planurile familiei pentru sărbători.

Artistul a vorbit deschis despre momentele grele prin care a trecut alături de mama sa și a oferit detalii despre accident. „Mă pregătesc de sărbători, am externat-o pe mama. A căzut și și-a rupt mâna, și-a rupt mâna rău tare, a stat vreo trei ore în operație, i-a pus tijă în mână”, a declarat Liviu Vârciu pentru Spynews.ro.

Chiar dacă intervenția chirurgicală a fost una dificilă, familia răsuflă acum ușurată, deoarece mama lui Liviu se află în afara oricărui pericol și urmează să se recupereze. Prezentatorul TV a mărturisit că va face tot posibilul pentru ca aceasta să aibă parte de sărbători liniștite și de sprijinul celor dragi.

Planurile de sărbători, adaptate situației

Anul acesta, evenimentele recente au schimbat cursul tradițiilor din familia Vârciu. Liviu a mărturisit că nu va mai sacrifica porcul, așa cum obișnuia, însă Crăciunul va fi în continuare o sărbătoare dedicată familiei. „Anul acesta nu mai tăiem porcul, ne pregătim de sărbători, facem Crăciunul în familie, așa cum am făcut de fiecare dată”, a declarat artistul.

Chiar și în contextul acestor provocări, Liviu își păstrează optimismul și se concentrează pe proiectele sale. El a menționat că este implicat în producția unui nou film, dar își găsește timp și pentru pasiunile sale legate de mașini retro. „Pregătesc filmul, sunt cu mașinile mele, cu retro. Să văd dacă mai cumpăr, dacă mai vând”, a adăugat acesta.

Un an plin de realizări pentru Liviu Vârciu

În ciuda dificultăților, Liviu Vârciu se declară un om împlinit și fericit. În 2023, viața sa a fost marcată de momente importante și realizări notabile. „Am copiii sănătoși, familia mea este împlinită, am o soție minunată, m-am căsătorit anul acesta. Sunt pe plus, am deja două filme la activ, sunt un om împlinit, un om fericit”, a spus el cu sinceritate.

Artistul reușește să privească partea plină a paharului, fiind recunoscător pentru toate lucrurile bune din viața sa. Cu familia aproape și cu proiectele sale în plină desfășurare, Liviu Vârciu își propune să facă din acest final de an unul memorabil, chiar dacă circumstanțele nu sunt perfecte.

Accidentul nefericit al mamei lui Liviu Vârciu a venit ca o încercare neașteptată, dar familia a trecut cu bine peste acest moment dificil. Operația a fost un succes, iar femeia este pe cale să se recupereze, având alături sprijinul fiului său și al întregii familii. Pentru Liviu Vârciu, sărbătorile din acest an vor avea un alt sens – unul al recunoștinței, al iubirii și al timpului petrecut alături de cei dragi.