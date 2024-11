Liviu Vârciu, ipostază senzuală alături de soția lui. Apariția în costum de baie a Andei Călin i-a surprins pe privitori

LiviuV Vârciu a publicat o serie de imagini în care apare alături de soția lui. Printre ele, se numără o fotografie în pisicină.

Liviu Vârciu a publicat mai multe imagini în care apare alături de Anda Călin, în diverse ipostaze în care s-au aflat de-a lungul relației lor: „Cu bune cu rele suntem tot împreună! Asta înseamnă???”, a scris Liviu Vârciu în dreptul imaginilor.

„Înseamnă dragoste”, a răspuns soția lui.

Liviu Vârciu și Anda Călin, imagini de colecție

Printre imaginile publicate de Liviu Vârciu se numără fotografii de la nuntă, din vacanțe și de la nașterea copiilor.

Printre imagini, Liviu Vârciu a publicat și o fotografie în care apare alături de Anda Călin în piscină. Ipostaza sxy în care s-a lăsat pozată soția lui Liviu Vârciu a atras atenția fanilor.

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au căsătorit

După o relație de opt ani, Liviu Vârciu și Anda Călin au decis să facă pasul cel mare. Cei doi s-au cununat atât civil, cât și religios în cursul zilei de 23 august 2024, în cadrul unei ceremonii restrânse.

Deși au făcut nunta în mare secret și au vrut să păstreze acest eveniment doar pentru ei, Liviu Vârciu și Anda Călin nu au fost la fel de secretoși în ceea ce privește luna de miere și au publicat imagini pe rețelele sociale imediat cum au ajuns la destinație.

Potrivit click.ro, nașii care i-au condus pe Liviu Vârciu și pe frumoasa lui mireasă la altar sunt din orașul dâmbovițean Găești și sunt unii dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din județ.

Este vorba despre Cosmin și Oana Voevodschi, care s-au facut remarcați în spațiul public, după ce au făcut mai multe acte de caritate pentru persoane care le-au solicitat ajutorul, dar și prin intermediul unor instituții, cum ar fi spitale din județul Dâmbovița sau instituții care se ocupă cu protecția copiilor abandonați și nevoiași, mai transmite sursa citată.

Ce spune Liviu Vârciu despre un al patrulea copil: „Nu am închis încă maternitatea”

Liviu Vârciu are deja trei copii, doi din relația cu Anda Călin, pe Anastasia și Matei, dar și pe Carmina, fiica cea mare, dintr-o relație anterioară.

Însă, de curând, prezentatorul de televiziune a făcut o declarație pe cât se poate de surprinzătoare. Acesta a recunoscut că viața cu doi copii mici este destul de grea, mai ales că este prins și cu munca, dar nu exclude ca în viitor, când Anastasia și Matei vor mai crește, să devină din nou tătic:

„Fugitiv mă mai gândesc, am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când, dar atunci mi se schimbă doamna la față! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă! Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!”, a declarat Liviu Vârciu pentru Ego.ro.