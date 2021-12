Cum și-a cunoscut Mircea Diaconu soția. Cât de frumoasă este femeia cu care are un mariaj de 41 de ani și cum arată fiica lor

Mircea Diaconu a cucerit inimile publicului cu rolul său din filmul „Filantropica”, care a fost un real succes. Deși avea o carieră răsunătoare în lumea filmului, artistul a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să intre în politică.

În cadrul unui interviu pentru Acces Direct, actorul a vorbit cu drag despre familia sa cu care se mândrește. Totodată, acesta a povestit cum și-a cunoscut soția și cum de au ajuns să aibă un mariaj de 41 de ani, dar a mai dezvăluit și detalii despre fiica sa.

Mircea Diaconu se mândrește cu o soție superbă și cu o poveste de dragoste impresionantă

Actorul din „Filantropica” trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Diana Lupescu, femeia cu care s-a căsătorit în 1980. Cei doi se mândresc cu 41 de ani de mariaj, dar și cu cele două minunății din viața lor, Ana Diaconu și Victor Diaconu.

Pentru că nu a mai apărut de foarte mult timp pe micile ecrane ale telespectatorilor, Mircea Diaconu a venit cu dezvăluiri impresionante despre cele mai importante persoane din viața sa, în prag de sărbătoare.

Artistul a vorbit cu pasiune despre momentul în care și-a cunoscut aleasa inimii.

„Am avut un noroc în viață incredibil. (...) Ne cunoșteam, pentru că era studentă la facultate, eu eram asistent la facultate și noi suntem puțini. O știam foarte bine, mai ales pentru că era greu să nu o observi, are o frumusețe rară. Când a terminat ea facultatea a fost trimisă la Teatrul Bulandra, acolo unde eram și eu, am luat o pauză de masă împreună și urma să repetăm după. am invitat-o la o cafea și mi-a zis: „Nu, mulțumesc! Am alt program”.”, a spus actorul la Acces Direct.

Cei doi s-au revăzut un an mai târziu la mare, iar firul dragostei a început să se lege timid între ei: „Un an mai târziu m-am dus la Festivalul de la Costinești, ea era prezentatoarea. După ce s-a terminat am vrut să mănânc ceva, eram mai mulți, însă ceilalți au plecat și am rămas cu ea la masă, unde am povestit. Am vorbit unul cu celălalt!”

Mircea Diaconu a povestit cu drag despre momentul în care povestea lor de dragoste a început să capete contur. Un lucru este cert, artistul se mândrește cu o soție extrem de frumoasă, cu trăsături speciale.

Marian Diaconu, dezvăluiri despre pasiunea fiicei sale

Actorul din „Filantropica” a vorbit cu dragoste și despre fiica lui, Ana Diaconu, care se pare că nu a moștenit de la tatăl său pasiunea pentru actorie. Deși a obținut un rol într-un film la vârsta de 9 ani și a fost alături de artist prin diferite turnee, tânăra s-a decis să se reprofileze către echitație.

„Când era mică m-a rugat să o duc la echitație, eram și eu îndrăgostit după lucrul ăsta. Am ajuns în punctul în care are cal și este Campioană Națională la echitație. (...) Victor e altfel, e diferit, e chiar un pictor, un plastician în toate sensurile”, a mai dezvăluit el.

Ana Diaconu a moștenit cele mai frumoase trăsături de la părinții ei, în mod special de la mama sa.

