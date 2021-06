Cum arată actorul Tudor Petruț, Șerban din „Liceenii”, acum. Întâlnirea emoționantă cu Ștefan Bănică și Oana Sârbu

Povestea Liceenilor a intrat în sufletele românilor atunci, în 1987, și a rămas și în prezent. Fie că își doresc să retrăiască amintirile de atunci, sau vor să redescopere poveștile adolescentine ale accestor vremuri, românii îndrăgesc atât filmul cât și personajele.

Rolurile principale au fost interpretate de actorii Ștefan Bănică-junior, Mihai Constantin, Oana Sârbu, Cesonia Postelnicu, Tudor Petruț, Tamara Buciuceanu-Botez și Ion Caramitru.

Recent, a avut loc o întâlnire emoționantă între Ștefan Bănică, Oana Sârbu și Tudor Petruț, adică Mihai, Dana și Șerban. Cei trei au imortalizat momentul întâlnirii și au publicat imaginea pe rețelele sociale.

„S-a strigat și anul ăsta catalogul”, a scris Ștefan Bănică, în dreptul fotografiei în care apare alături de Tudor Petruț și de Oana Sârbu.

Fanii au fost încântați să-i vadă pe cei trei actori împreună:

„Am trăit în același timp cu voi, anii de liceu și chiuleam să mergem să vă vedem la cinema”!, „Superbi”, „Ani de liceu”, au scris fanii în comentarii.

În film, Ștefan Bănică și Tudor Petruț erau rivali, însă în viața reală au fost și au rămas prieteni.

Cu ce se ocupă Tudor Petruț acum

Tudor Petruț are 57 de ani și o carieră impresionantă în spate. După succesul în producții precum Misterul lui Herodot (1976), Femeia din Ursa Mare (1982), Secretul lui Nemesis (1985), Zâmbet de soare (1987), Păstreză-mă doar pentru tine (1987), Liceenii (1987), Extemporal la dirigentie (1987), precum si in serialul Tv Calatorie de neuitat (1994), nepotul actorului Emanoil Petruț a emigrat în SUA, unde a devenit tatăl a doi copii, pe care îi are cu prima soție. A trecut printr-un divorț și o a doua căsătorie, s-a angajat ca profesor de matematică la un liceu din California și s-a remarcat în regie și film.

„Eu declar mereu ca sunt regizor, asta e meseria mea. Un regizor care predă matematică și apare si la televizor. Cu aceeași pasiune pentru fiecare îndeletnicire. Puțini actori trăiesc din….actorie! Și nu e o glumă. Pentru artiștii din categoria mea, veniturile din artă sunt fluctuante. Însemnate, când se întâmplă, dar pe care nu te poți baza (dacă nu ești un star sau mare producător). Bineînțeles că de-abia aștept să mă “pensionez” cât mai repede din învățământ și să stau acasă, să scriu scenarii. Pentru mine, și pentru mulți alții că mine, acest deziderat este doar la un rol sau la un scenariu vândut distanță”, a declarat Tudor Petruț într-un interviu acordat anul trecut pentru femeide10.

În 2019, Tudor Petruț a devenit primul actor român care a obținut un rol principal într-un serial TV la postul NBC. Actorul a jucat în „Sunnyside”.

Dacă Tudor Petruț a cunoscut succesul în SUA, rivalul său din filmul „Liceenii”, Ștefan Bănică a devenit una dintre cele mai îndrăgite vedete din România. Pe lângă muzica lui și rolurile din filme, Ștefan Bănică a intrat în sufletele românilor și din postura de jurat în show-urile de talente X Factor și Next Star.

