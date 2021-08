Cum și-a decorat Dorian Popa casa, după ce a ajuns la spital. Nimeni nu se aștepta la așa ceva:"Prima casă verificată din România"

Dorian Popa este unul dintre cele mai cunoscute persoane din mediul online. Acesta este foarte activ pe rețelele sociale și își încântă zilnic prietenii virtuali cu noutățile din viața sa. Recent, cântărețul a ajuns la spital, însă pare că starea lui este una foarte bună, motiv pentru care s-a decis să își uimească încă o dată cei 2.3 milioane de urmăritori de pe Instagram.

Vedeta s-a apucat să își decoreze casa, imediat după ce a suferit neașteptatul accident, însă ce a ales să pună pe perețe din fața locuinței a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Acesta a ales o decorațiune unică, iar nimeni nu se aștepta la asta.

Cum și-a decorat Dorian Popa casa

Dorian Popa este pus pe fapte mari, drept dovadă stau InsaStory-urile sale. De curând, artistul le-a arătat prietenilor din mediul virtual că și-a decorat casa cu sigla (bifa) pe care o primesc conturile verificate ale vedetelor.

"A venit bifa. Doamne, cât de cool arată. Este un vis îndeplinit, jur. Abia aștept să o băgăm în priză și să se aprindă diseară. Doamne, cum arată. Prima casă verificată din România.", a spus acesta la o poză cu noua sa decorațiune.

Dorian Popa nu se oprește din a-și mai suprinde internauții. Mai mult decât atât, se pare că artistul este extrem de încântat de noua achiziție. Acesta nu a ezitat nici măcar o secundă să le prezinte prietenilor săi virtuali noua sa idee unică.

De ce a ajuns Dorian Popa la spital

În urmă cu o săptămână, Dorian Popa a ajuns de urgență la spital după ce a suferit o hemoragie la nivelul urechii. Cântărețul a primit imediat ajutorul medicilor, însă nu s-a temut să le povestească urmăritorilor săi tot ce s-a întâmplat.

„M-am trezit cu sânge în ureche, era să-mi sparg timpanul. Acum trebuie să fac schimbări majore în viața mea. Deși mi-a ieșit bine controlul la ureche, am zis că trebuie să fac și un control al gătului, trebuie sa vorbesc mai încet, să mănânc mai puțin de acum înante. Trebuie să îl cunoasteti pe noul Popa de acum înainte”, a zis Dorina Popa pe rețelele sociale.

„Aviz amatorilor. Nu vă băgați bețigașe în urechi. Infiderent că va spune creieurl sau nu. Am facut-o lată, am băgat până în creier. Suntem la orl. Când ești pus să aștepți într-un salon, de altfel foarte frumos, bravo România, cu o meșăs în ureche, că sângerarea nu se poate opri. Am dat cu bățul în mânerul ciocănașului la milimetri de timpan”, a dezvăluit el în mediul online, atunci când a ajuns la spital, vizibil îngrijorat.

După o investigație mai amănunțită, artistul a vorbit și despre starea sa de sănătate. Se pare că rezultatele analizelor au ieșit bine, însă el ar avea niște probleme la gât, iar pentru acest lucru va trebui să facă un mic repaos vocal și să aibă mai multă grijă la ce consumă.

