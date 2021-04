Dorian Popa, planuri uriașe: "Suntem gata pentru următorul pas". În ce investește artistul

Dorian Popa se numără printre cele mai cunoscute și apreciate figuri din mediul online. Acesta se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală, cu o iubită extrem de frumoasă și cu o case de lux.

Artistul se laudă de fiecare dată cu locuința lui, care este de-a dreptul spectaculoasă. Dorian Popa și iubita lui și-au dorit o casă de lux și au hotărât ca mobila, electrocasnicile și culoarea casei să fie albe, lucru pe care l-au dus la bun sfârșit rapid, însă foarte puțini știu că vedeta are și alte planuri uriașe de viitor.

În ce a decis să investească Dorian Popa

De curând, cântărețul și-a surprins prietenii virtuali cu o nouă decizie în ceea ce privește planurile sale de viitor. Acesta a mărturisit că a cumpărat o suprafață mai mare de pământ care se află în apropierea casei sale pentru a investi într-un proiect neașteptat.

Dorian Popa le-a povestit celor 2 milioane de urmăritori în ce vrea să investească banii prin intermediul unor InstaStory-uri. Vedeta a mai dezvăluit că vrea să facă alte 4 case și un teren de fotbal, iar lucrările au început deja pentru a demara propiectul.

Citește și: Mama lui Dorian Popa, dezvăluiri emoționante despre o perioadă „groaznică”. Cum a fost pe cale să-și piardă copiii la divorț

"Nu știu cum sunt unii, dar eu când stau aici la țară pe teren mi se umple inima de fericire și îi mulțumesc lui Dumnezeu necontenit. Ia vezi tată! Terenul nostru de fotbal și câmpul nostru de la Domnești. Mulțumim Doamne, suntem gata pentru următorul pas.", a spus ea pe contul oficial de Instgaram.

De asemenea, Dorian Popa a filmat și terenul pentru care își dorește să investească o sumă frumușică de bani. Artistul este extrem de entuziasmat de decizia pe care a luat-o și abia așteaptă ca proiectul lui să ia contur.

Citește și: Dorian Popa si-a facut un nou tatuaj. Artistul a surprins pe toată lumea cu decizia lui

Vedeta are planuri uriașe de viitor, iar iubita lui, Claudia Iosif, îi este alături în fiecare moment din viața sa și îl susține de fiecare dată.

Câți bani câștigă Dorian Popa din YouTube

Dorian Popa se bucură de un succes răsunător pe YouTube, locul în care este foarte activ și își ține prietenii la curent cu cele mai importante evenimente din viața lui. Se pare că această activitatea a sa îi aduce o sumă mare de bani, iar artistul a recunoscut asta.

Cântărețul a mărturisit că la finalul lunii numără aproximativ 100.000 de euro de pe urma vizualizărilor, a videoclipurilor cu un conținut interesant și a publicității pe canalul de Youtube.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat vedeta, la Aleph News.

Dorian Popa este foarte pasionat de meseria pe care o practică și face totul din plăcere, iar banii sunt un bonus pentru el.